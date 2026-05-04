Cometa raro iluminará los cielos de Nueva Zelanda antes de desaparecer por 170,000 años

Durante las próximas dos semanas, los cielos del hemisferio sur recibirán una espectacular visita: el cometa C/2025 R3 PanSTARRS. Esta es una oportunidad única para observarlo antes de que desaparezca por 170,000 años.

Un Viaje Cósmico Desde el Oort Cloud

El cometa C/2025 R3 PanSTARRS, que ha estado recorriendo el hemisferio norte, ahora se encuentra visible en el sur tras pasar cerca del sol. Según Josh Aoraki, un astrónomo del Te Whatu Stardome en Auckland, su brillo permite admirarlo con la ayuda de binoculares, telescopios o cámaras.

Consejos para Observadores

A pesar de que no es visible a simple vista, Aoraki afirma que “es relativamente fácil de fotografiar, lo cual es un plus”. Sin embargo, los entusiastas deben apresurarse, ya que su brillo irá disminuyendo durante las próximas dos semanas.

¿Dónde Y Cuándo Buscarlo?

Se recomienda a quienes deseen observar el cometa que busquen un lugar despejado con buena visibilidad hacia el horizonte oeste justo después del atardecer. El mejor momento para capturarlo será en la primera hora tras la puesta del sol.

En Qué Se Puede Esperar Ver

Quienes logren avistarlo serán recompensados con la vista de un orbe azul-verde rodeado por una tenue nube de gas llamada coma, junto con una cola difusa. «Se parecerá a un meteorito borroso en el cielo», describe Aoraki.

Una Rareza en Nuestro Sistema Solar

C/2025 R3 PanSTARRS proviene del Oort Cloud, un vasto anillo de objetos cometarios que rodea los límites más lejanos de nuestro sistema solar. Este cometa, descubierto en 2025, tiene un período orbital de aproximadamente 170,000 años, siempre y cuando no se desintegre en el camino.

La Incertidumbre de su Trayectoria

Aoraki advierte sobre la dificultad de predecir la trayectoria del cometa. «A medida que se acerca al sol, pierde masa, lo que puede alterar su trayectoria. Podría regresar en ese tiempo, o ser eyectado del sistema solar por completo», concluye.