Tragedia en Ruta 76: Cuatro Jóvenes de Caballito y Lanús Pierden la Vida en Choque Frontal

Un trágico incidente en las curvas de "Abra de la Ventana" deja un saldo fatal y tres heridos. Las víctimas regresaban de una celebración familiar cuando ocurrió la catástrofe.

Un accidente de tránsito en la ruta 76, a la altura del conocido sector «Abra de la Ventana», resultó en la muerte de cuatro personas y dejó a tres más heridas. Las víctimas, oriundas de Lanús y Caballito, regresaban de un casamiento cuando su viaje terminó en tragedia.

Detalles del Accidente

El siniestro ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana en una zona que presenta «curvas pronunciadas y banquinas irregulares». Un Citroën C3, al mando de Juan Ignacio Daulerio, un joven de 28 años residente de Buenos Aires, fue el principal protagonista del choque. Aunque él sufrió lesiones, fue trasladado al Hospital Municipal Alberto Castro para su atención médica.

Identificación de las Víctimas

En el Citroën viajaban las cuatro personas fallecidas: Talía Araceli Mansilla (29), de Lanús; María de los Milagros Chirinos (28), Ezequiel Agustín Quaglio (31), ambos de Caballito, y Laura Camila Díaz Sandoval (26), también residente de CABA.

Los Heridos

El segundo vehículo involucrado en el accidente, un Ford Focus, transportaba a un hombre y una mujer de 47 años, identificados como Griselda Buchanan y Alejandro Daniel Prezzi. Ambos sufrieron heridas y fueron llevados al mismo hospital que Daulerio para recibir atención médica inmediata.

Las Circunstancias del Impacto

La reconstrucción preliminar del accidente sugiere que el Citroën circulaba en dirección a Sierra de la Ventana. Se informa que los ocupantes del vehículo volvían de una celebración. Al ingresar a una curva, el conductor aparentemente perdió el control debido a una velocidad excesiva para la zona. Esto llevó a que el auto se deslizara hacia la banquina derecha y, en un intento por corregir su trayectoria, cruzara al carril opuesto.

Impacto Fatal

En ese momento, el Ford Focus, que se desplazaba en sentido contrario, chocó contra el lateral derecho del Citroën. Como consecuencia, el Citroën fue impulsado hacia la banquina y terminó en un zanjón al costado de la ruta, marcando un desenlace trágico.

Operativo de Emergencia

El despliegue de un operativo de emergencia involucró a Bomberos Voluntarios, Policía Comunal, Defensa Civil y personal de Tránsito. Las autoridades implementaron un único carril para facilitar las labores de los peritos de la Policía Científica, quienes investigan las circunstancias del siniestro.

Factores que Contribuyeron al Accidente

Según los informes de los medios locales, las características del terreno jugaron un papel crucial en la gravedad del accidente, lo que lo convierte en un trágico recordatorio de los peligros de la conducción en condiciones adversas.