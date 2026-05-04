Rudy Giuliani ingresado en estado crítico pero estable

El exalcalde de Nueva York se encuentra en una condición grave pero estable, y su círculo cercano pide oraciones por su pronta recuperación.

Rudy Giuliani, reconocido exalcalde de Nueva York, ha sido hospitalizado y se encuentra en una condición crítica, aunque estable, según anunció su portavoz, Ted Goodman. La noticia ha generado preocupación entre sus seguidores y allegados.

Un Guerrero en la Adversidad

Goodman compartió en redes sociales que Giuliani es un «luchador» que ha enfrentado numerosos desafíos a lo largo de su vida con valentía y fortaleza. «Le pedimos a todos que se unan en oración por el alcalde de América», expresó, resaltando la admiración que muchos sienten por su trayectoria.

Detalles del Ingreso Hospitalario

Aún se desconoce la razón precisa de su hospitalización y el tiempo que llevará recibir tratamiento. Este incidente se produce tras su último programa en línea «America’s Mayor Live», donde mencionó que su voz estaba «un poco afectada» el viernes pasado.

Legado y Controversias

Giuliani se ganó el nombre de «alcalde de América» gracias a su liderazgo durante los ataques del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, su carrera posterior estuvo marcada por su actuación como abogado de Donald Trump en sus intentos fallidos de anular los resultados de las elecciones de 2020, lo que desembocó en múltiples cargos criminales y demandas por difamación. Pese a las acusaciones, Giuliani siempre ha negado haber cometido algún delito, y recibió un perdón presidencial al enfrentar estos cargos.

Apoyo de Donald Trump

Donald Trump se mostró solidario con Giuliani a través de su plataforma Truth Social, describiéndolo como «el mejor alcalde de la historia de Nueva York» y un «verdadero guerrero». Sus comentarios también incluyeron críticas a los demócratas, diciendo que hicieron lo posible por «destruir nuestra nación».

Un Pasado Hospitalario

Este no es el primer episodio de salud que enfrenta Giuliani; el año pasado, también fue ingresado tras un accidente automovilístico en New Hampshire. La comunidad sigue pendiente de su estado mientras esperan novedades sobre su salud.