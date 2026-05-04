Irán advierte que cualquier intervención de EE.UU. en Ormuz rompería el alto al fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su firme rechazo al reciente plan propuesto por Teherán, mientras desvela una nueva iniciativa que busca asegurar la navegación en el estratégico estrecho de Ormuz.

El líder estadounidense, en una declaración contundente, catalogó el proyecto presentado por Irán como “inaceptable”. Trump enfatizó que, aunque se busca una solución pacífica, no descarta completamente la opción de una acción militar. “No puedo imaginar que sea aceptable”, advirtió, sugiriendo que la posibilidad de un nuevo ataque persiste.

Proyecto Libertad: Garantizando la Seguridad Marítima

En su discurso, Trump también anunció el lanzamiento del “Proyecto Libertad”, una estrategia que iniciará el lunes y que tiene como objetivo asegurar la navegación en la región. “Hemos dicho a estos países que guiaremos sus barcos de manera segura fuera de estas vías navegables restringidas, para que puedan continuar con sus negocios de forma libre y eficaz”, aclaró.

Compromiso con la Seguridad de las Tripulaciones

El mandatario agregó que había instruido a sus representantes para que se aseguraran de que “haríamos todo lo posible por sacar sus barcos y sus tripulaciones del estrecho”. En este sentido, afirmó que las embarcaciones no regresarían a la región hasta que no se garantizara la seguridad necesaria para la navegación.

Reacción de Irán ante la Respuesta Estadounidense

Desde Teherán, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que han recibido la respuesta de Estados Unidos a su propuesta diplomática, que consiste en 14 puntos. El vocero Esmail Baghaei indicó: “La respuesta estadounidense llegó, la estamos analizando”. Esta situación continúa generando incertidumbre en la región, mientras las tensiones se mantienen en aumento.