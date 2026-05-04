Nuevo Circuito en Zona Norte: ¡Descubre lo Último!

La zona norte de Córdoba está en plena ebullición cultural. Este sábado 9 de mayo, desde las 11:30, los límites entre el arte y la cotidianidad se desdibujarán en el vibrante evento “Acá Hay Arte – AHA!”, que promete renovar la identidad del vecindario.

El fenómeno cultural que vive la zona norte de Córdoba va más allá de la evolución inmobiliaria. Ahora, se plantean nuevas dinámicas de consumo cultural y conexión comunitaria a través de iniciativas como el evento “Acá Hay Arte – AHA!”.

Un Corredor Artístico que Conecta Espacios

Esta propuesta es el resultado de la colaboración entre cuatro espacios artísticos: Bithouse, Dragón y Rosas, Nilo Galpón de Arte y Taller Arte Tejeda. Juntos, crearán un corredor artístico que reivindica y activa la cultura del territorio.

Exposición Central: “El mapa no es el territorio”

La muestra principal, “El mapa no es el territorio”, de los artistas Pablo Martínez y Gabriel Alarcón, será el eje central del evento. Con una curaduría de Capital Creativo, la exposición invita a explorar la relación entre el espacio imaginado y el vivido, reflejando el espíritu colaborativo del acontecimiento.

Participación Activa del Público

El Inkognito Club de Dibujo enriquecerá la jornada brindando una experiencia creativa en tiempo real. Los asistentes tendrán la oportunidad única de observar y participar en el proceso de creación artística, convirtiéndose en parte activa del evento.

Charlas que Inspiran: Voces desde el Barrio

La jornada también contará con un ciclo de charlas que abarcarán temáticas relevantes, desde la historia del Cerro de las Rosas hasta el panorama contemporáneo del mercado del arte. Lucrecia Cáceres, codirectora de Nilo Galpón de Arte, destaca la importancia de reconocerse como vecinos y aliados en esta iniciativa.

Interacción y Apropiación Cultural

Cáceres subraya que el objetivo es fomentar interacciones con el entorno cotidiano, aprovechando el potencial de la zona para activar dinámicas de intercambio cultural. La programación se desarrolló a partir de un relevamiento de intereses de la comunidad, asegurando que las experiencias artísticas sean significativas y accesibles para todos.

Un tema crucial del debate abordará la percepción del mercado del arte, a menudo considerado elitista. Paneles como “¿Quién, cuándo y cómo se compra una obra de arte?” buscarán desmitificar el proceso de adquisición y gestión de obras.

Enfoque Integral: Un Nuevo Campo Cultural

Según Cáceres, el enfoque interdisciplinario que mezcla arquitectura, diseño y emprendimiento permite tratar cuestiones culturales de manera integral, enriqueciendo el diálogo sobre el arte y sus contextos.

La jornada culminará con una celebración que fusionará música y gastronomía, ofreciendo un espacio para el disfrute social en el mágico ambiente del atardecer, propiciando una reflexión estética en comunidad.