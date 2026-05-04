Sturzenegger propone eliminar restricciones externas: ‘Apuntamos a salarios como los de Japón y Polonia’

El gobierno argentino busca transformar su economía para alcanzar salarios competitivos similares a los de Japón y Polonia.

En su búsqueda por elevar la calidad de vida de los argentinos, el funcionario Sturzenegger destacó que se necesita laborar en la raíz de los problemas económicos del país.

Medidas para un Cambio Estructural

El titular de la cartera de Desregulación enfatizó que el Poder Ejecutivo se encuentra en la fase de abordar las limitaciones que afectan el rendimiento económico nacional.

Destrucción de Restricciones Externas

“La restricción externa es un problema interno. Vamos a trabajar arduamente para eliminar esta traba, aunque el proceso será complejo y requerirá dedicación”, declaró Sturzenegger.

Reformas Clave en la Agenda Económica

El gobierno presentó un conjunto de reformas destinadas a potenciar la competitividad y la capacidad exportadora del país. Entre las acciones propuestas se encuentran la revisión de normativas esenciales como la Ley de Glaciares, la Ley de Tierras y la Ley de Cabotaje.

Fortaleciendo Vínculos Comerciales

Además, Sturzenegger resaltó la importancia de establecer acuerdos comerciales estratégicos con potencias como Estados Unidos y la Unión Europea, con el objetivo de fomentar un flujo sostenido de divisas hacia Argentina.

Compromiso con el Desarrollo Económico

Estas iniciativas se enmarcan dentro de la visión del Gobierno de implementar reformas estructurales que aseguren la estabilidad económica del país y reduzcan la vulnerabilidad frente a crisis futuras.