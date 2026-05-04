Este lunes, la Provincia aumenta el precio del boleto de colectivos que usan 4.5 millones de pasajeros diarios

En medio de un contexto económico complicado, el Gobernador Axel Kicillof enfrenta desafíos sin precedentes para equilibrar las cuentas de la provincia. Los recientes ajustes en tarifas de transporte reavivan el debate sobre la gestión pública y la capacidad de afrontar la inflación.

No hay héroes en este infierno. Si un Estado no genera ingresos suficientes para cubrir sus gastos, se enfrenta a duras decisiones: reducir costos, incurrir en deudas o aumentar impuestos y tarifas. Con la inflación aumentando, la crisis parece profundizarse.

Axel Kicillof toma la delantera con un mensaje progresista, tal vez para consolidar su posición dentro del Frente de Todos, a pesar de las tensiones con figuras clave como Máximo y Cristina Kirchner. Su ambición es clara: prepararse como candidato presidencial para 2027.



Aumentos en las líneas de transporte que conectan el GBA con la Capital.

A diferencia de otros líderes, Kicillof no tiene el poder de emitir moneda que eventualmente pierde su valor. La nueva deuda que planea contraer, cerca de US$4.000 millones, está destinada principalmente a saldar obligaciones heredadas de administraciones anteriores.

Sin embargo, Kicillof es consciente de que cualquier intento de mostras habilidades políticas deberá manejar con cuidado el estatus de los 550.000 empleados públicos de la provincia, quienes podrían generar un descontento social significativo.

El presidente Javier Milei también se enfrenta a desafíos económicos. Los intendentes y gobernadores luchan con presupuestos hasta el límite, y la provincia debió suspender el programa MESA, que proporcionaba ayuda a más de 2 millones de familias con niños en escuelas públicas.

A partir de este lunes, el costo del viaje en colectivo aumentará para los bonaerenses. Todas las líneas provinciales, desde la 200 a la 499, tendrán un incremento del 11,16%, al igual que las líneas municipales del Conurbano.

«Hemos mantenido un aumento del 2% más el Índice de Precios al Consumidor desde marzo de 2025, pero el aumento de este mes es extraordinario», explica un alto funcionario del Gabinete bonaerense.

El aumento del petróleo debido al conflicto entre EE.UU. e Irán ha impactado significativamente en los costos operativos de los colectivos, afectando a más de 4.5 millones de pasajeros diarios en el Gran Buenos Aires, cifra que ha caído un 20% en relación al año pasado.

La inflación y ajustes en los fondos que recibe la provincia de la Nación son críticas. A pesar de esto, la administración de Kicillof ha incrementado el número de empleados, generando diversas críticas desde la oposición.

De acuerdo con el presupuesto de 2026, la provincia cuenta con 530.922 empleados, y el 50% de su presupuesto proviene de la coparticipación nacional.

La provincia ha intentado reducir los subsidios a las líneas de transporte para lograr un sistema más sostenible. Sin embargo, a pesar de pagar inicialmente el 70% del costo del boleto, esta cifra ha descendido al 60% debido al aumento en las tarifas.

«Desde La Plata, se acusa a Milei de hacer populismo económico. La administración nacional ha evitado aumentar el pasaje para no afectar el índice inflacionario», dicen en el entorno de Kicillof.