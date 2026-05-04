Casa Rosada reabre su sala de prensa con nuevas restricciones tras 10 días

El Gobierno nacional anunció la reapertura de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, cerrada por una reestructuración de seguridad. A partir de este lunes, se implementarán nuevos protocolos para la acreditación de medios.

Este lunes 4 de mayo, la Casa Rosada reanuda sus actividades en la Sala de Periodistas, que había estado clausurada por diez días debido a una revisión de los sistemas de seguridad. Esta decisión, tomada por la Secretaría General de la Presidencia, siguió a una investigación interna relacionada con denuncias de espionaje.

Conferencias de Prensa: Un Nuevo Comienzo

A las 11:00, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tiene previsto retomar sus conferencias en Balcarce 50. Sin embargo, su equipo no descarta la posibilidad de posponer este evento para el martes, argumentando cuestiones logísticas. Esta reapertura en medio de un clima de tensión ha generado ansiedad entre los periodistas, quienes deberán adaptarse a nuevos y estrictos protocolos.

Nuevas Normativas de Acceso

Según información oficial, la Sala se reabre tras una exhaustiva “revisión de seguridad” que incluye cambios significativos en los accesos. A partir de ahora, los periodistas deben presentar su DNI y credencial oficial para ingresar, ya que se han eliminado los accesos por huella dactilar. El horario de acceso será limitado a los días hábiles, de 6:30 a 21:00 horas.

Controles Más Estrictos

El nuevo protocolo implica el establecimiento de áreas restringidas dentro del edificio, lo que ha generado preocupación entre los medios sobre la transparencia del acceso a la información pública. Este cambio se produce luego de un cierre inicial el 23 de abril, originado por un informe televisivo que mostró imágenes de zonas internas de la Casa, que ya eran de acceso público.

Reacciones en el Contexto de Libertad de Prensa

La reapertura coincide con el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha que ha sido marcada por las críticas hacia las restricciones impuestas a los medios. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ha expresado su preocupación sobre el hostigamiento que sufren periodistas y medios, advirtiendo que estas acciones son un ataque a la democracia.

En este clima, se plantea un debate crucial sobre el equilibrio entre la seguridad y el derecho a la información, subrayando la importancia de la libertad de prensa como pilar fundamental de una sociedad democrática.