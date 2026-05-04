¡Alerta! Las emisiones de metano de las minas de carbón australianas duplican las estimaciones oficiales

Las últimas cifras sobre las emisiones de metano en Australia han sacudido el debate climático, revelando un desajuste significativo en los datos oficiales que representa un llamado urgente a la acción.

Un informe reciente de la Agencia Internacional de Energía (AIE) ha puesto en evidencia que las emisiones de metano de las minas de carbón australianas son más del doble de lo que el gobierno reporta a nivel internacional. Según el estudio, publicado este lunes, se estima que en 2025, las minas de carbón en Queensland y Nueva Gales del Sur liberarán 1.7 millones de toneladas de metano, un número alarmantemente superior a las 0.82 millones de toneladas que el gobierno admite.

Un Llamado a la Conciencia Climática

Expertos en energía y clima destacan que esta discrepancia subraya una «enorme brecha» en la información sobre las emisiones. Dr. Sabina Assan, analista de metano en la organización Ember, enfatiza que estos nuevos datos deberían ser un «despertar» para que Australia ajuste sus políticas climáticas y realice recortes significativos en las emisiones de metano, uno de los métodos más eficaces para combatir el calentamiento global en el corto plazo.

Impacto del Metano en el Calentamiento Global

El metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono, con un potencial de calentamiento 80 veces mayor durante las dos primeras décadas. A juicio de los climatólogos, la reducción de las emisiones de metano es esencial para desacelerar el calentamiento global, dado que el metano se descompone en la atmósfera en aproximadamente 12 años, mientras que el CO 2 perdura más de un siglo.

Desviaciones en la Medición de Emisiones

La AIE utiliza mediciones por satélites para calcular las emisiones, un enfoque que el gobierno australiano no ha incorporado. Anteriormente, otros informes de la AIE ya habían sugerido que las emisiones de metano podrían ser un 60% más altas de lo estimado por el gobierno.

Responsabilidad Global de Australia

Tim Baxter, analista del clima y la energía, señala que Australia tiene una gran responsabilidad en la reducción de las emisiones de metano del carbón, dado que es uno de los principales exportadores de carbón a nivel mundial. «Urgentes y drásticas reducciones de emisiones podrían generar un impacto significativo mientras trabajamos en la disminución del uso de combustibles fósiles», añadió.

La Resistencia del Gobierno a Cambios

A pesar de las crecientes críticas por parte de expertos, el gobierno australiano ha mantenido sus métodos de estimación de emisiones. Baxter califica la situación actual como «aislante», alertando que las evaluaciones independientes siguen revelando grandes inconsistencias. Sin embargo, el gobierno federal parece ignorar las evidencias que emergen de diversos estudios y informes.

Emisiones de Otros Sectores

Según cifras oficiales, el sector agrícola es el mayor emisor de metano en Australia, con 2.25 millones de toneladas, en comparación con 1.17 millones de toneladas generadas por la industria energética. Si bien se reporta una disminución en las emisiones de las minas de carbón desde 2007, analistas como Ember advierten que esto podría deberse a la estimación en lugar de la medición directa de emisiones.

Medición del Metano en Queensland

Un estudio respaldado por la ONU en una mina de Queensland sugirió que las emisiones de metano podrían ser entre tres y ocho veces más altas de lo que se reporta oficialmente. A raíz de estas inquietudes, en 2024, el gobierno formó un panel de expertos para revisar las metodologías de medición de metano.

El equipo de Guardian Australia ha solicitado un comentario al ministerio de clima y energía sobre estas preocupantes revelaciones.