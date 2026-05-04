El Gobierno financiará a las Fuerzas Armadas con ingresos de privatizaciones y ventas de propiedades estatales

El Estado argentino ha decidido asignar parte de los ingresos obtenidos a través de la privatización y la administración de bienes públicos al Ministerio de Defensa, con la finalidad de modernizar y actualizar sus fuerzas armadas.

### Nuevo Decreto para la Modernización Militar

El Decreto de Necesidad y Urgencia 314/2026, publicado recientemente en el Boletín Oficial, establece este nuevo lineamiento impulsado por el Gobierno de Javier Milei y su equipo. La medida busca poner en marcha el «Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino», cuyo objetivo es revitalizar y modernizar la infraestructura y capacidades del Sistema de Defensa Nacional.

### Enfrentando Nuevas Amenazas Globales

El decreto subraya la necesidad de adaptar las Fuerzas Armadas a los avances tecnológicos, incluyendo la inteligencia artificial y las armas robotizadas. Ante un «escenario internacional contemporáneo» caracterizado por múltiples conflictos geopolíticos y nuevas modalidades de amenazas, se hace evidente la necesidad de contar con un sistema de defensa que tenga capacidad real de disuasión y respuesta.

### Apoyo a Emergencias y Catástrofes

Además, el documento destaca el papel crucial que desempeñan las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia y desastres naturales, donde aportan capacidades logísticas en áreas como transporte, sanidad, y comunicaciones. Para garantizar un apoyo efectivo, es fundamental que cuenten con recursos adecuados y modernos.

### Cambios en la Estructura Presupuestaria

El decreto también aborda la actual estructura presupuestaria, que ha limitado severamente la inversión en capacidades militares debido a que gran parte de los recursos se destina a gastos de personal y funcionamiento. Para afrontar esta limitación, el nuevo esquema disponible establece que el 10% de los ingresos obtenidos por la venta o cualquier otra disposición de inmuebles del Estado será destinado al Ministerio de Defensa.

#### Detalles sobre la Asignación de Recursos

Además, aquellos inmuebles que estaban previamente asignados al área de defensa destinarán el 70% de sus ingresos a este ministerio. De forma adicional, un 10% de los fondos provenientes de procesos de privatización de empresas estatales también se destinarán al reequipamiento militar, contribuyendo así a la modernización de la defensa nacional.

### Plan de Acción

El decreto instruye al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para que, en un plazo de 90 días, presente un relevamiento de los requerimientos prioritarios en materia de equipamiento. Este informe servirá para orientar la inversión de los nuevos fondos asignados, asegurando una modernización efectiva y coherente con las necesidades actuales de defensa.