Fin de la SUBE: Bancos y billeteras digitales compiten con promociones

El uso de métodos de pago digitales en el transporte argentino avanza a paso firme, marcando un nuevo capítulo en la forma de viajar por las ciudades. Con las promociones de bancos y billeteras como motor de cambio, los usuarios están adoptando estas innovaciones de manera rápida.

Los pagos digitales en el transporte público han experimentado un auge notable. Según el Banco Central, el uso de viajes con código QR (VQR) pasó de 4,6 millones en agosto a 24 millones en marzo, generando un volumen total de $26,5 mil millones.

Evolución Rápida en los Métodos de Pago

El pago a través de NFC también ha visto un incremento significativo. La plataforma MODO reporta un crecimiento de nueve veces en el último año y más del 60% en los últimos seis meses. “Los pagos NFC ya representan el 16% de las transacciones presenciales”, destaca Christian Balatti, country manager de Stefanini Argentina.

Ventajas de la Digitalización en el Transporte

La adopción de pagos digitales ha sido impulsada por promociones atractivas que ofrecen reintegros de hasta el 100% en los pasajes. Esto ha llevado a una disminución notable en el uso de la tarjeta SUBE, que vio caer sus boletos de 305 millones a 227 millones en el primer trimestre del año.

Transformación en el Comportamiento del Consumidor

Balatti asegura que la adopción del QR en el transporte refleja un cambio estructural significativo. “Los incentivos son esenciales en esta transformación, permitiendo que más usuarios prueben y adopten nuevos hábitos”, señala Victoria Sarquis, directora de Producto de MODO.

Más Allá del Ahorro Económico

Para muchos usuarios, la adopción de estos métodos no solo se basa en la ventaja económica, sino también en la necesidad. La interrogante persiste: ¿se sostendrá este crecimiento cuando se reduzcan los incentivos?

La Siguiente Etapa en el Uso de Pagos Digitales

Pablo Di Loreto, director de Ingeniería de MODO, resalta que el 30% de los usuarios que comienzan utilizando NFC en el transporte luego optan por pagos contactless en otros comercios. “Este fenómeno no se limita a promociones, sino que se basa en una experiencia de usuario mejorada”, agrega.

Pagos Digitales: Mirando al Futuro

Di Loreto ve señales claras de consolidación, donde los usuarios no solo se acostumbran a utilizar métodos digitales en el transporte, sino que los replican en otros contextos. “La clave es ofrecer una experiencia fluida que incentive el uso habitual”, afirma.

Los expertos creen que los beneficios de esta transformación irán más allá del transporte. Para adentrarse en un uso más amplio, será fundamental que los métodos de pago se integren en diversas actividades cotidianas, desde compras en comercios hasta pagos en servicios de movilidad.

Iniciativas Futuras en Pagos

Con una mirada hacia el futuro, se destaca la necesidad de educar a los usuarios y ampliar la red de aceptación de pagos. Entre las innovaciones sobresalen objetos como wearables que facilitan aún más los procesos de pago, tickets integrados para eventos, y etiquetas NFC que mejoran la experiencia del consumidor.

En conclusión, la adopción de pagos digitales en el transporte público argentino está en pleno auge, y el verdadero desafío será continuar fomentando hábitos que trasciendan las promociones, cada vez con una mejor experiencia para el usuario.