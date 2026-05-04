Crisis en Oriente Medio: Buque atacado por ‘proyectiles’ en el estrecho de Ormuz tras anuncio de EEUU para ayudar a barcos varados

Las tensiones en el estrecho de Ormuz aumentan tras las declaraciones del líder militar de Irán, quien advierte que la entrada de fuerzas extranjeras, especialmente estadounidenses, será respondida con agresividad.

El Compromiso de Irán con la Seguridad del Estrecho

Ali Abdollahi, comandante del ejército iraní, ha emitido un fuerte comunicado donde asegura que cualquier fuerza extranjera que intente cruzar el estrecho de Ormuz será atacada. La advertencia fue clara: los barcos comerciales y los petroleros deben coordinar su paso con las fuerzas armadas iraníes.

«La seguridad del estrecho de Ormuz está en nuestras manos y el paso seguro de los barcos debe ser coordinado con nuestras fuerzas.» También advertimos que las fuerzas armadas, especialmente las de Estados Unidos, serán atacadas si intentan acercarse al estrecho.»

Advertencias Contra la Armada de EE. UU.

Este pronunciamiento surge poco después de que Donald Trump anunciara que Estados Unidos comenzaría operaciones para liberar embarcaciones atrapadas en la vía acuática. Irán reacciona con el aviso de que cualquier incursión por parte de buques estadounidenses será considerada una amenaza a su soberanía.

Nivel Crítico de Amenaza en el Estrecho de Ormuz

Según el Centro Conjunto de Información Marítima, la amenaza de seguridad en el estrecho de Ormuz se mantiene en un nivel crítico debido a las operaciones militares en curso en la región. Se aconseja a los marineros que coordinen sus movimientos con las autoridades omaníes y se mantengan alejados de las áreas de separación de tráfico.

«El tránsito cerca de la separación de tráfico debe considerarse extremadamente peligroso debido a la presencia de minas no completamente inspeccionadas.»

Incidente con el Tanque

Un buque tanque reportó haber sido golpeado por «proyectiles desconocidos» en el estrecho, justo después del anuncio de Trump sobre la ayuda a embarcaciones varadas. Afortunadamente, todos los miembros de la tripulación resultaron ilesos, pero las autoridades han instado a los demás barcos a proceder con cautela.