El Gobierno levanta la prohibición y regula la venta de vapeadores y tabaco calentado

El Gobierno argentino ha decidido dar un cambio radical a su enfoque sobre los productos de nicotina, buscando ordenar un mercado que ha operado en la informalidad durante años. Esta medida, oficializada recientemente, apunta a regular el consumo y garantizar la trazabilidad de estos productos.

Un cambio necesario en la regulación

Tras más de 15 años de un enfoque prohibicionista sin resultados positivos, el Gobierno argentino lanza una nueva regulación que busca una gestión más ordenada del mercado de los vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina. La decisión, fruto de la colaboración entre los ministerios de Economía y Salud, la Anmat y la Jefatura de Gabinete, responde a un diagnóstico claro: las restricciones pasadas fomentaron la ilegalidad y el contrabando, en lugar de frenar el consumo.

Registro obligatorio y productos regulados

Actualmente, estos productos se utilizan de forma masiva sin controles estatales, lo que ha generado un mercado completamente negro. Con la nueva normativa, se implementará un registro obligatorio que exigirá que todos los productos estén debidamente inscriptos para su comercialización legal en el país.

Estableciendo estándares de calidad

La intención es no solo formalizar la actividad, sino también identificar a los responsables. Las empresas deberán declarar la composición de sus productos y cumplir con rigurosos estándares de calidad y condiciones de fabricación.

Impacto económico del cambio

Desde el punto de vista económico, esta reestructuración es clave. Al incorporarse al sistema formal, estos productos empezarán a tributar, poniendo fin a un circuito dominado por la informalidad. Este nuevo marco generará ingresos para el Estado y protegerá al consumidor.

Prioridad: la protección de los jóvenes

Uno de los aspectos más relevantes de la regulación es salvaguardar la salud de los niños y adolescentes, quienes están experimentando un creciente consumo de estos productos. Por ello, se prohibirán sabores en los vapeadores, considerados como el principal atractivo para los menores.

Limitar la adicción a la nicotina

La normativa establecerá restricciones estrictas sobre la concentración de nicotina y definirá un listado de ingredientes permitidos y prohibidos, con el objetivo de desincentivar el consumo precoz y reducir los riesgos asociados.

Intervención estatal en hábitos existentes

El nuevo enfoque se basa en la premisa de que, aunque lo ideal es evitar el consumo, el Gobierno debe intervenir en un hábito ya presente para minimizar riesgos y facilitar la transición hacia alternativas menos dañinas para los fumadores de tabaco tradicional.

Respaldo de la industria

Desde el sector industrial, la medida ha sido recibida con optimismo, argumentando que la regulación es un avance que permite a Argentina posicionarse junto a más de 100 países que ya han optado por la comercialización controlada de productos sin combustión.

Por un marco regulatorio coherente

Representantes de la industria señalan que esta nueva normativa finalmente ofrece un marco coherente para atender a los 7 millones de fumadores adultos del país, contrastando el enfoque argentino con el de naciones que mantienen prohibiciones totales.

Poniendo orden en el mercado

Con esta decisión, el Gobierno argentino se propone establecer reglas claras en un mercado que ha funcionado sin supervisión. La efectividad de esta regulación dependerá de la capacidad de fiscalización de la Anmat y de la implementación del registro obligatorio, con el objetivo de desplazar al mercado informal que ha prosperado a la sombra de la prohibición.