De LLA a Diputado: El Éxito de Milei en San Luis y la Consagración de Dante Gebel

Carlos D’Alessandro Marcan un Nuevo Rumbo Político en San Luis con "Consolidación Argentina"

El ex diputado se convierte en el primer legislador provincial del nuevo espacio que apoya a Dante Gebel como candidato presidencial.

Esta semana, Carlos D’Alessandro, ex armador y actual diputado nacional, dio un paso significativo al convertirse en el primer legislador provincial de «Consolidación Argentina», el movimiento que respalda a Dante Gebel como candidato a la presidencia en 2027.

Un Hito en la Política Puntana

La incorporación de D’Alessandro al bloque oficial representa un notable avance para el proyecto político-cultural que busca proyectar a Gebel a nivel nacional. Este movimiento no solo añade un símbolo de apoyo, sino que también ofrece una plataforma real para la acción legislativa.

Un Cambio de Estrategia

D’Alessandro ha sido una figura clave en el armado de La Libertad Avanza en San Luis y asumió como diputado nacional en 2023. Sin embargo, este agosto, decidió romper con el bloque oficialista.

Votación Reveladora

El quiebre se hizo evidente durante la votación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, donde tanto él como Marcela Pagano se manifestaron en contra del veto de Milei, lo que permitió a la oposición validar la norma.

Nuevo Bloque «Coherencia»

Posteriormente, D’Alessandro y otros miembros del bloque abandonaron La Libertad Avanza para formar su propia bancada, denominada «Coherencia», junto a Lourdes Arrieta y Gerardo González.

Conflictos Internos

El ex diputado había mantenido un conflicto con Karina Milei en relación al sello del partido, el cual incluso derivó en acciones judiciales. Esto culminó en la intervención del partido, limitando sus posibilidades en las elecciones provinciales.

Mirando Hacia el Futuro

A pesar de las dificultades pasadas, D’Alessandro compitió en las elecciones provinciales con el partido «Tercera Posición», ocupando el tercer lugar. En diciembre, renunció a su cargo en el Congreso Nacional para concentrarse en su nueva función en la Legislatura provincial.

Apoyo a Dante Gebel

Ahora, al establecer su monobloque como «Consolidación Argentina», D’Alessandro se alinea con Gebel, aunque el pastor aún no ha confirmado si se postulará a la presidencia el próximo año. Se espera que su decisión llegue tras el Mundial, y para entonces, su bloque podría sumar cinco bancas.

Una Expansión Potencial

El esfuerzo de D’Alessandro podría generar una ola de apoyo en otras provincias, donde ya han mostrado interés legisladores de diferentes corrientes políticas que se están acercando a «Consolidación Argentina».

Apoyos en Otras Provincias

Ejemplos significativos incluyen a Eduardo Cabello en San Juan, quien coordina los esfuerzos de Gebel en su provincia. En Misiones, la diputada Rita Flores y otros dos legisladores también se están alineando al movimiento, mientras que en Buenos Aires, Eugenio Casielles se ha convertido en un destacado promotor.

Expectativas en Crecimiento

Aunque Gebel aún no ha definido su futuro, su reciente actividad en Buenos Aires, incluyendo reuniones con líderes políticos y sindicales, sugiere que el movimiento está en pleno crecimiento y podría tener un impacto considerable en el panorama político argentino.