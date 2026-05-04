Torres apoya a Caminoa y da la bienvenida a Liliana Giordano en la Legislatura

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ha manifestado su apoyo a Jacqueline Caminoa en un momento difícil, a la vez que da la bienvenida a su sucesora, Liliana Giordano.

El mandatario provincial, Ignacio «Nacho» Torres, expresó públicamente su respaldo a Jacqueline Caminoa en el contexto actual que enfrenta la legisladora. Torres se comprometió a transmitirle no solo su afecto personal, sino también el reconocimiento de toda la comunidad chubutense.

Un Legado de Compromiso

Torres valoró la labor de Caminoa durante su tiempo en la banca, destacando su dedicación y esfuerzo constantes. En sus declaraciones, enfatizó que su trabajo refleja una firme defensa de los intereses de los habitantes de Chubut y un compromiso evidente con la provincia.

El gobernador también destacó las cualidades humanas de Caminoa, quien ha ganado el respeto y afecto tanto de sus colegas como de la ciudadanía.

Quiero acompañar a @JCaminoa en este difícil momento, hacerle llegar el afecto de cada uno de los chubutenses y transmitirle toda mi fuerza y reconocimiento. Su compromiso con la provincia habla por sí solo.

El Ascenso de Liliana Giordano

En el mismo acto, el gobernador recibió a Liliana Giordano, quien asumirá como nueva legisladora. Torres subrayó la importancia de que Giordano mantenga el nivel de esfuerzo y dedicación que caracterizó la gestión de Caminoa. Este cambio representa una oportunidad para seguir trabajando por el bienestar de la provincia.

Torres instó a la nueva legisladora a asumir este desafío con la misma energía y compromiso que sus predecesores, resaltando la importancia de su labor para el futuro de Chubut.