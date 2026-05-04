Video: Competencia curiosa en festival del Reino Unido: ¡a atraer lombrices del suelo!

En el pintoresco pueblo de Blackawton, Inglaterra, se celebra un evento único que combina diversión, creatividad y un toque de competencia: el Festival Internacional de Wormcharming. Durante 20 minutos, participantes de todas partes compiten por atraer la mayor cantidad de lombrices a la superficie.

Los concursantes emplean técnicas innovadoras, como vibraciones y sonidos, para hacer que las lombrices salgan sin necesidad de cavar, respetando así las normas que protegen a estos pequeños habitantes del suelo. La originalidad y la destreza son clave en este peculiar concurso.

Un Evento con Historia y Diversión

Desde su primera edición en 1984, el Festival de Wormcharming ha evolucionado, añadiendo música, disfraces y actividades temáticas que atraen tanto a competidores como a visitantes. Este año, el ambiente festivo no decepcionó, ofreciendo una experiencia única que celebra la conexión entre la naturaleza y la comunidad.

Reglas y Respeto por el Medio Ambiente

Los organizadores del evento enfatizan la importancia de devolver las lombrices a su hábitat una vez finalizada la competencia. Al contar con un enfoque centrado en la conservación, el festival no solo entretiene, sino que también promueve un mensaje ecológico significativo.

Un Encuentro que Une a Todos

El Festival de Wormcharming no es solo una competencia. Es un espacio donde la comunidad se une, se divierte y celebra la biodiversidad. Con cada año que pasa, esta tradición se afianza más, haciendo de Blackawton un lugar imperdible para quienes buscan experiencias auténticas y memorables.