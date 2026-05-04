Nuevo reglamento impulsa incentivos para regularizar trabajadores no registrados

La implementación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral trae consigo beneficios significativos para los empleadores que busquen formalizar nuevas contrataciones. Este nuevo marco legislativo busca incentivar la creación de empleo en el sector privado.

Detalles del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral

El Gobierno argentino ha establecido oficialmente el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral a través del Decreto 315/2026, publicado en el Boletín Oficial. Este régimen, que forma parte de la reciente Ley de Modernización Laboral, ofrece beneficios a los empleadores que incorporen nuevas relaciones laborales.

Objetivo Principal del Régimen

Según el decreto, el objetivo es facilitar la contratación en el sector privado de trabajadores que no contaban con una relación laboral registrada hasta el 10 de diciembre de 2025, así como de aquellos que habían estado desempleados por al menos seis meses antes de su alta laboral. También se incluye a quienes se encontraban inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o aquellos cuyo último empleo fue en el sector público.

Fechas Clave y Alcance del Beneficio

Las relaciones laborales que se inicien y registren entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027 serán consideradas bajo este régimen. Los empleadores tienen la opción de incorporar hasta un 80% de su nómina actual bajo este beneficio, siempre que los trabajadores estén registrados desde el 10 de diciembre de 2025.

Reducción en Contribuciones Patronales

El decreto también establece una reducción en las contribuciones patronales. Según el artículo 6°, los empleadores deberán ingresar estas contribuciones con ajustes específicos durante los primeros 48 meses desde la alta laboral, aplicando alícuotas reducidas que oscilan entre el 2% y el 3% dependiendo de la categoría de seguridad social correspondiente.

Aspectos Importantes sobre los Beneficios

La normativa aclara que los ingresos adicionales que obtenga el trabajador de otras actividades económicas no afectarán los beneficios otorgados al empleador. Sin embargo, existen límites establecidos para estas deducciones: la reducción en contribuciones no aplica a las relaciones laborales bajo este régimen y se mantiene obligatoria la contribución al Fondo de Asistencia Laboral.

Incumplimiento y Control del Régimen

El artículo 9° señala que el incumplimiento de las obligaciones por parte de los empleadores resultará en la pérdida de los beneficios. Para asegurar la correcta implementación del régimen, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será responsable de realizar los controles necesarios y requerir la regularización de contribuciones no abonadas, incluyendo sanciones e intereses.

Estado Actual del Decreto

Este decreto está vigente desde su publicación y permite a la Secretaría de Trabajo y a la ARCA establecer normas complementarias para su correcta aplicación. La Ley de Reforma Laboral fue aprobada el 27 de febrero y promulgada el 6 de marzo, a pesar de haber enfrentado desafíos judiciales que finalmente permitieron su implementación.