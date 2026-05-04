El equipo femenino de fútbol de Corea del Norte se prepara para un histórico partido en Corea del Sur

Un evento deportivo esperado marca un nuevo capítulo en la relación entre Corea del Norte y Corea del Sur. El equipo femenino de fútbol de Corea del Norte viajará al sur para jugar un partido histórico.

El equipo femenino de fútbol Naegohyang FC de Corea del Norte se prepara para realizar un viaje a Suwon, ubicada a unos 30 kilómetros de Seúl, para enfrentar al Suwon FC en las semifinales de la Liga de Campeones Femenina de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). Este importante encuentro está programado para el 20 de mayo y representa la primera visita deportiva oficial de un equipo norcoreano a Corea del Sur desde 2018.

Detalles del Viaje y el Partido

La Asociación de Fútbol de Corea del Sur (KFA) ha confirmado el desplazamiento, el cual incluye a un total de 39 integrantes, entre jugadores y miembros del cuerpo técnico. La delegación llegará al Aeropuerto Internacional de Incheon el 17 de mayo, procedente de Pekín, China.

Un Hito en las Relaciones Deportivas

Este evento marcará la primera vez que un equipo femenino de fútbol norcoreano compite en Corea del Sur desde que la selección participó en los Juegos Asiáticos de Incheon en 2014. Además, será la primera delegación deportiva del país vecino desde que diversas selecciones de tiro, tenis de mesa y fútbol juvenil viajaron al sur en 2018.

Contexto Político y Deportivo

El anuncio coincide con los esfuerzos del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, por fomentar el diálogo y la normalización de las relaciones con Corea del Norte. Sin embargo, el gobierno norcoreano ha sido cauto, mostrando resistencia a iniciar conversaciones formales.

Tensiones Persistentes

A pesar de la atmósfera esperanzadora que puede generar este partido, las tensiones entre ambos países continúan. Las maniobras militares conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos, junto con los ensayos balísticos norcoreanos, han alimentado un clima de desconfianza, pues Corea del Norte se define a sí misma como un país con una postura defensiva ante lo que considera amenazas externas.

Un Recordatorio de una Guerra Sin Fin

Técnicamente, ambos países siguen en guerra, ya que la Guerra de Corea (1950-1953) concluyó con un armisticio, pero sin un acuerdo de paz definitivo. Actualmente, no hay negociaciones de alto nivel en curso, lo que hace que cada interacción deportiva tenga un simbolismo especial.