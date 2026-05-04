Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y aliado de Trump, hospitalizado en «estado crítico pero estable»

Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York y destacado defensor de Donald Trump, se encuentra internado en estado crítico, según su portavoz.

Giuliani, reconocido como el «Alcalde de Estados Unidos» tras el 11S, está atravesando un difícil momento de salud. Su portavoz, Ted Goodman, hizo el anuncio a través de redes sociales, generando preocupación entre sus seguidores y colegas.

Detalles sobre su estado de salud

El portavoz no proporcionó detalles específicos sobre las causas de su hospitalización, pero se sabe que Giovanni fue víctima de un accidente automovilístico a finales del año pasado, lo que provocó lesiones significativas.

Reacciones en las redes

Inmediatamente después de la publicación de Goodman, Donald Trump compartió su apoyo en las redes sociales, describiendo a Giuliani como «un verdadero guerrero» y el mejor alcalde en la historia de Nueva York.

Trump resaltó su compromiso en impugnar los resultados de las elecciones de 2020 y lamentó que Giuliani «fue tratado muy mal por los lunáticos de la izquierda radical».

El legado de Giuliani

Rudy Giuliani ganó notoriedad mundial por su liderazgo durante los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, lo que le valió el título de «Alcalde de Estados Unidos». Sin embargo, su vida política también ha estado marcada por controversias, especialmente tras las elecciones presidenciales de 2020, al acusar falsamente a su oponente, Joe Biden, de fraude electoral.

Complicaciones legales

Como resultado de sus afirmaciones infundadas, un jurado le impuso una penalización de 148 millones de dólares por difamación a dos funcionarias electorales a quienes acusó sin fundamentos.

Un llamado a la oración

Goodman hizo un llamado a la comunidad para que se unan en oración por la recuperación de Giuliani, destacando su fuerza y resiliencia ante los desafíos a lo largo de su vida.

Giuliani, quien cumplirá 82 años pronto, sufrió múltiples heridas en su accidente, incluyendo una fractura de vértebra torácica y contusiones que complicaron su estado de salud general.