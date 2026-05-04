Villarruel Intensifica su Campaña y Gana Espacio ante la Crisis de Milei

En su ambicioso recorrido por el país, la vicepresidenta Victoria Villarruel ha plantado su marca política más allá de su rol en el Senado. A tan solo un año de las elecciones de 2027, su figura se posiciona como una opción fuerte en el escenario electoral argentino.

Un Nuevo Protagonismo en el Senado

Villarruel ha trascendido el rol tradicional de vicepresidenta, asumiendo un papel activo en la política. Lejos de las disputas internas que dominaron su relación con Javier Milei, ha optado por visitar diferentes provincias, donde se interrelaciona con los sectores productivos y promueve soluciones a los desafíos económicos.

Un Visión Futura

A pesar de asegurar que no está enfocada en las elecciones de 2027, la vicepresidenta se siente cada vez más preparada para lanzarse a la carrera presidencial. Su futuro partido aún está en el aire: podría optar por una plataforma propia, una alianza con Mauricio Macri o cerrar filas con el peronismo federal, siempre evitando el kirchnerismo.

Un Mensaje Claro y Directo

La comunicación de Villarruel es directa, evitando las promesas populistas y apostando por un discurso fundamentado en el esfuerzo y la lucha de los trabajadores. Su mensaje en el Día del Trabajador, donde resaltó la incertidumbre económica actual, señala la dirección que podría tomar su campaña.

Nuevas Rutas de Conexión

En su agenda se encuentran visitas a La Pampa, Chaco y San Juan, provincias gobernadas por la oposición, donde busca impulsar el turismo y la producción local. «Se debe escuchar a quienes están en el territorio para proponer soluciones efectivas», subrayan en su entorno.

Aprovechando las Oportunidades

Villarruel también se beneficia de la caída en la imagen pública de Javier Milei, especialmente tras el escándalo que involucra a uno de sus ministros. Aunque busca distancia del peronismo, no descarta alianzas con gobernadores para aumentar su caudal de votos en la carrera presidencial.

Construyendo Vínculos

A lo largo de su recorrido, ha establecido lazos con figuras de distintos sectores políticos, sumando encuentros con mandatarios de provincias que, aunque a veces controversiales, refuerzan su posición en la política nacional. La vicepresidenta mantiene un equilibrio delicado entre la oposición y sus aliados, con encuentros que la ayudan a mantener visibilidad y relevancia en los medios.

Un Desafío Pendiente

Pese a sus avances, una de sus tareas importantes aún está pendiente: el conurbano bonaerense. Resulta crucial para Villarruel ganar terreno en esta región si aspira a obtener una cantidad significativa de votos en el futuro.