Euro y Euro Blue: Cotización del 4 de mayo

El euro blue se presenta con precios destacados hoy, sumándose a un escenario económico activo en Argentina. Conoce aquí los detalles de las cotizaciones actualizadas.

Precio del Euro Blue en el Mercado Informal

Hoy, lunes 4 de mayo de 2026, el euro blue se cotiza a $1.728,75 para la compra y $1.696,75 para la venta. Este valor es superior al del euro oficial, pues el mercado informal refleja dinámicas de oferta y demanda más fluctuantes.

Cotización del Euro Oficial

De acuerdo a la información oficial del Banco de la Nación Argentina, el euro oficial se encuentra en $1.580,00 para la compra y $1.680,00 para la venta.

Cotizaciones en Diferentes Bancos

Los precios del euro en diversos bancos del país son los siguientes:

Banco Ciudad: $1.580,00 (compra) / $1.680,00 (venta)

Banco Nación: $1.580,00 (compra) / $1.680,00 (venta)

Banco Supervielle: $1.610,00 (compra) / $1.721,00 (venta)

Banco Francés: $1.610,00 (compra) / $1.670,00 (venta)

Actualización del Euro Blue al 4 de Mayo

Euro Tarjeta: Cotización Actual

El euro tarjeta, utilizado para gastos en el exterior, se mueve en el mercado con una cotización de $2.190,90 para la compra y $1.589,62 para la venta este lunes.

Documento sobre el Dólar Blue

En cuanto al dólar blue, el precio en el mercado paralelo hoy es de $1.380,00 para la compra y $1.400,00 para la venta.