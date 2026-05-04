Aumento leve en los precios del petróleo a pesar de la promesa de Trump sobre el estrecho de Ormuz

Los mercados europeos abren con impulsos moderados mientras los inversionistas consideran las recientes declaraciones del presidente estadounidense sobre la seguridad en la región.

Los precios del petróleo han experimentado un leve aumento al comienzo de la jornada europea, con el crudo de referencia estadounidense alcanzando los 103 dólares por barril, mientras que el crudo Brent se sitúa en torno a los 109 dólares. Estos movimientos surgen en medio de comentarios del presidente de EE. UU., Donald Trump, quien anunció que Washington facilitará la salida de barcos del estrecho de Ormuz a partir del lunes. Sin embargo, Irán ha rechazado esta proposición.

Tendencias en los mercados europeos

Los mercados europeos comenzaron la sesión con variaciones mínimas. El Euro Stoxx 50 y el Stoxx 600 europeo se mantienen dentro de un rango del 0.1%. En el Reino Unido, el FTSE 100, el DAX 30 de Alemania, el CAC 40 de Francia y el FTSE MIB de Italia también mostraron movimientos limitados, fluctuando dentro de un 0.2%.

Factores que influyen en el mercado petrolero

El futuro del petróleo está supeditado a los avances en la resolución del conflicto con Irán y a la reapertura del estrecho de Ormuz, crucial para el tránsito de petroleros. Según Stephen Innes de SPI Asset Management, “el mercado petrolero sigue siendo el centro de atención, con cientos de buques esperando en el Golfo, incapaces de operar debido a la falta de espacio de almacenamiento que ha llevado a productores a cerrar temporariamente sus operaciones”.

Trump dio a conocer lo que denominó como «Proyecto Libertad», el cual iniciará en la mañana del lunes en Medio Oriente. La Comandancia Central de EE. UU. mencionó que esta operación contará con destructores equipados con misiles guiados, más de 100 aeronaves y 15,000 efectivos militares, aunque el Pentágono aún no ha ofrecido detalles sobre su despliegue.

Desempeño en Asia y EE. UU.

En el ámbito asiático, el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 1.4% (26,135.47). Los mercados en China y Japón permanecieron cerrados por las festividades del «Golden Week». En Australia, el S&P/ASX 200 registró una ligera caída del 0.3% (8,704.70), mientras que las acciones tecnológicas en Corea del Sur tuvieron un fuerte desempeño, elevando el Kospi un 3.8% y el Taiex de Taiwán un 4.2%.

En los Estados Unidos, el S&P 500 cerró en un nuevo récord de 7,230.12, avanzando un 0.3% hasta consolidar su quinta semana consecutiva de ganancias. El Dow Jones cayó un 0.3% (49,499.27), mientras que el Nasdaq alcanzó un nuevo pico de 25,114.44, impulsado por el aumento de acciones de Apple tras superar las expectativas de ganancias.

Resultados financieros en el S&P 500

Más de un cuarto de las empresas que conforman el S&P 500 ya han compartido sus resultados, revelando que un 84% superó las previsiones de los analistas, indicativos de un crecimiento aproximado del 15% respecto al año anterior. Este optimismo contrasta con la incertidumbre que pesa sobre los precios del petróleo debido al conflicto en Irán, que podría extender el cierre del estrecho de Ormuz, impidiendo la entrega de crudo.

Antes del estallido del conflicto, el Brent se comercializaba a poco más de 70 dólares por barril. Las altas cifras han beneficiado a grandes compañías petroleras estadounidenses, que han reportado ganancias superiores a lo esperado, aunque las acciones de Exxon Mobil y Chevron sufrieron pequeñas caídas del 1% y 1.4%, respectivamente, debido a la regresión de precios del petróleo.

En el mercado de divisas, el dólar se cotizó a 157.18 yenes, aumentando desde los 156.80, mientras que el euro descendió a 1.1724 dólares, desde 1.1746.