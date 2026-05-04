Milei se reúne en Los Ángeles con Michael Milken, el rey de los «bonos basura»

El presidente argentino, Javier Milei, se prepara para un viaje relámpago a Los Ángeles, donde se reunirá con destacados financistas y empresarios, y participará en la 29ª Conferencia Anual del Instituto Milken, un importante foro dedicado al análisis económico.

Este martes 5 de mayo, Javier Milei se embarcará en su decimosexto viaje a Estados Unidos desde que asumió la presidencia. La agenda está marcada por breves pero cruciales encuentros que se llevarán a cabo en un lapso de menos de 24 horas. Su llegada está programada para el miércoles 6 a las 04:30 (hora Argentina), y a las 22 de ese mismo día, regresará a Buenos Aires, donde aterrizará el jueves 7 a las 13:30.

Reuniones de alto perfil en el corazón financiero de EE.UU.

Durante su corta estadía, Milei tiene planeado reunirse a las 14:00 con Michael Milken, el director del Instituto que lo recibirá. A las 16:00, sostendrá un encuentro privado con inversores del ámbito financiero y tecnológico. Más tarde, a las 18:00, ofrecerá una charla en la conferencia, que este año aborda el lema «Liderar en una nueva era».

Un vistazo a Michael Milken: el rey de los bonos basura

Michael Milken, nacido en 1946 en California, es reconocido como el “rey de los bonos basura” por haber sido una figura clave en la expansión del mercado de activos de alto rendimiento en los años 80. Su trabajo en el banco de inversión Drexel Burnham Lambert hizo posible que empresas con calificaciones crediticias bajas obtuvieran financiamiento, aunque su carrera estuvo marcada por prácticas controvertidas.

Su notoriedad llegó al punto de inspirar el personaje de Gordon Gekko, interpretado por Michael Douglas en la icónica película Wall Street. Sin embargo, su ascenso fue seguido de cerca por escándalos. En los años 90, Milken fue acusado de violar leyes bursátiles, aceptó declararse culpable de seis cargos y fue condenado a diez años de prisión, aunque cumplió solo 22 meses tras cooperar con la Justicia.

Contribuciones y legado de Milken tras la prisión

Tras su liberación en 1993, Milken fundó el Instituto Milken, que se enfoca en diversos tópicos como política económica y salud. También ha trabajado en la lucha contra el cáncer de próstata, convirtiéndose en una figura influyente en el ámbito libertario, donde se celebra su resiliencia y la lógica de los mercados.

El vínculo entre Milei y Milken no es nuevo, ya que el presidente argentino ya había participado en la misma conferencia hace dos años y ha expresado admiración hacia Milken, considerándolo un “defensor de las ideas de la libertad”. Milken ha destacado que “financiar es una forma de arte”, reflejando sus convicciones sobre el poder del emprendedor individual y la economía de mercado.