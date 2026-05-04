Debate: ¿Por qué solo se cosecha la mitad del maíz y la soja que podríamos producir?

El próximo Congreso Aapresid, en asociación con Expoagro, será el escenario ideal para discutir las oportunidades de mejora en la producción agrícola argentina. Recientes análisis abren el debate sobre cómo aprovechar al máximo la tecnología disponible y cerrar las brechas de rendimiento en los cultivos.

Brechas de Rendimiento: Un Enfoque Urgente

Del 4 al 6 de agosto, en el Salón Metropolitano de Rosario, los expertos José Andrade del Conicet y Pablo Abbate de INTA Balcarce compartirán sus hallazgos sobre las diferencias en la producción de cultivos. Según Andrade, los rendimientos actuales de maíz y soja rondan solo el 50-55% y el 60-65% de su potencial, respectivamente.

Visualizando el Potencial Productivo

El informe destaca que durante años con condiciones óptimas se desaprovechan oportunidades significativas. Abbate enfatiza que necesitamos repensar no solo el rendimiento anual, sino el desarrollo a largo plazo.

Nutrientes y Limitaciones del Sistema Productivo

Andrade advierte que muchos agricultores aplican menos nutrientes de los que los cultivos requieren, lo que se traduce en una «minería de nutrientes» que perjudica los suelos y limita la producción. Este fenómeno afecta más gravemente al maíz, que muestra el mayor desfase respecto a su rendimiento potencial.

Factores Operativos en Soja

En el caso de la soja, otros aspectos como retrasos en las siembras impactan negativamente en los rendimientos. Andrade comenta: “No es solo cuestión de manejo; la inversión y la operatividad también son factores críticos”.

Desafíos en el Cultivo de Trigo

Abbate dirige su atención hacia el trigo, donde la incertidumbre puede llevar a decisiones conservadoras que limitan la producción en años favorables. “El enfoque debe ser adaptativo”, señala, sugiriendo que ajustar las estrategias en función del clima y las condiciones del año es esencial.

Equilibrando Costos y Beneficios

A pesar de que el rendimiento potencial es ampliamente conocido, Andrade sugiere que un productor eficiente debería apuntar a capturar alrededor del 80% de esa capacidad. Superar este umbral puede acarrear altos riesgos económicos en el actual contexto del mercado agrícola.

La Importancia del Uso de Datos

Los especialistas concordan en que la recolección y análisis de datos son elementos imprescindibles para abordar las brechas de rendimiento. Andrade afirma que “a mayor información, más eficaces serán las intervenciones”, aunque advierte que los datos deben ser validados con experimentación práctica.

Ajustes Estratégicos y Mejora Continua

Para cerrar las brechas en cultivos de gruesa, se necesita una combinación de mejores prácticas en nutrición, ajuste en los tiempos de siembra y capacidades operativas más sólidas. En cultivos de fina, el enfoque debería ser intensificar el seguimiento para aprovechar al máximo los años de alto potencial.

Hacia un Futuro Más Eficiente

Las brechas de rendimiento representan no solo un desafío, sino también una oportunidad evidente. Con el aumento de área cultivable en algunos casos no siendo viable, la mejora de la eficiencia dentro de cada lote se posiciona como la alternativa más prometedora. Esto será un tema central en las discusiones del Congreso Aapresid con Expoagro, que contará con más de 300 paneles de destacados disertantes.