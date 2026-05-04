Brote de Hantavirus: Declaración de la Empresa del Crucero Tras Fatalidades

La operadora del crucero MV Hondius, Oceanwide Expeditions, ha confirmado una alarmante situación médica a bordo, relacionada con un brote potencial de hantavirus que ya ha cobrado tres vidas.

La noticia llega tras la alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre un posible foco de infección en un barco que partió de Ushuaia. Actualmente, Oceanwide Expeditions está trabajando en conjunto con organismos internacionales y autoridades sanitarias de varios países para gestionar la situación.

Detalles del Brote de Hantavirus

En un comunicado oficial difundido en su sitio web, la empresa indicó que los casos de síndrome respiratorio agudo grave notificados han sido comunicados a la OMS, que ya está llevando a cabo una respuesta coordinada para abordar esta emergencia.

“La OMS está informada sobre los casos detectados y se están implementando investigaciones en paralelo,” explicó la empresa. Desde que aparecieron los primeros síntomas, se activaron los protocolos de emergencia establecidos para salvaguardar la salud de los pasajeros y la tripulación.

Evacuaciones y atención médica

Oceanwide Expeditions informó que un pasajero ha sido evacuado de manera urgente y se encuentra internado en terapia intensiva en Johannesburgo. También dos miembros de la tripulación han requerido atención médica urgente debido a síntomas, aunque la empresa no ha confirmado su estado actual ni si están hospitalizados.

Prioridad en Salud y Seguridad

La empresa enfatiza que la salud y seguridad de todos los a bordo es su principal prioridad. Han mantenido una comunicación constante con las autoridades sanitarias de los países involucrados para coordinar evacuaciones, aislamientos preventivos y evaluaciones epidemiológicas necesarias.

Estado del Crucero y Futuras Decisiones

El crucero, que tiene capacidad para unos 170 pasajeros y 70 tripulantes, está actualmente navegando frente a la costa de Cabo Verde. Oceanwide Expeditions también está evaluando la posibilidad de realizar desembarcos sanitarios controlados, dependiendo de la evolución de la situación y las recomendaciones de los expertos en salud.

Cualquier ajuste en el itinerario del buque o posibles escalas se tomará únicamente bajo las indicaciones de las autoridades competentes. No se descarta que algunos pasajeros con síntomas puedan ser trasladados a centros de salud en tierra para su aislamiento, mientras se define la continuidad de su viaje hacia el archipiélago de Canarias.

La empresa se comprometió a seguir informando de manera oficial sobre los avances de la investigación epidemiológica y cualquier nuevo desarrollo respecto al brote. “Mantendremos informados a los pasajeros, a sus familias y a las autoridades con actualizaciones constantes,” concluyó Oceanwide Expeditions.