Descubre cómo ganar $7,000 cumpliendo misiones en una app

¡Ayuda a Miguel a Madurar y Gana $7.000 en Naranja X!

La fintech Naranja X convierte tus pagos cotidianos en una divertida misión. Descubre cómo puedes ganar hasta $7.000 mientras cumples con tareas sencillas.

Las billeteras virtuales están en una constante carrera por atraer a los argentinos, y Naranja X ha decidido innovar con una propuesta que transforma la gestión financiera en una experiencia lúdica.

Conoce «Desafíos al Mango»

A través de su nueva sección, «Desafíos al Mango», los usuarios pueden participar en misiones para ganar un premio de hasta $7.000. La dinámica es sencilla: cumpliendo ciertos retos, el personaje animado Miguel va «madurando», y al completar todas las tareas, puedes reclamar tu recompensa económica.

Promoción Naranja X

¿Qué Tareas Debes Completar para Ganar?

Según la información disponible, las misiones están diseñadas para fomentar el uso de las herramientas de la app de manera accesible:

1. Iniciar los Desafíos

Primero, da el primer paso para que Miguel comienza su camino hacia la madurez.

2. Pagar un Servicio

Abona un servicio o impuesto por un monto mínimo de $15.000 desde la aplicación. Ideal para aquellos que enfrentan vencimientos este mes.

3. Realizar un Pago con QR

Haz una compra física escaneando un código QR con un mínimo de $5.000. Esta actividad promueve el uso de la cuenta digital.

Requisitos para Participar

Para ser elegible, debes cumplir con las siguientes condiciones:

Participantes

Personas mayores de 18 años que residan en Argentina y sean usuarios de Naranja X.

Plazo para Completar las Tareas

Tienes un tiempo limitado para cumplir con los desafíos, visible en el banner de la app que cuenta con una regresiva.

Saldo Disponible

Para el pago con QR es esencial tener saldo en la cuenta, pues se busca incentivar el uso de la billetera digital en lugar del crédito convencional.

Detalles de la promoción de Naranja X

Un Ecosistema de Beneficios en Crecimiento

Esta propuesta se suma a la estrategia agresiva de Naranja X para el verano 2025, que incluye descuentos de hasta un 30% en gastronomía y cuotas sin interés en productos seleccionados.

Mientras tanto, usuarios de fintech como Naranja X están optimizando su consumo y aprovechando cada oportunidad para hacer rendir su dinero, convirtiendo estas «misiones» en una forma inteligente de mejorar su economía.

En un contexto de competencia feroz, donde también Mercado Libre ha lanzado cupones atractivos, las billeteras digitales se posicionan como herramientas clave para el bolsillo familiar.

Ayudar a Miguel a madurar no es solo un juego; es una oportunidad para sumar un ingreso adicional este mes.