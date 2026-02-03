Pronóstico del clima: ¿Qué esperar en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly?

Clima en Comodoro Rivadavia: Día Nubloso y Lluvias Inminentes

La meteorología anuncia un día fresco en Comodoro Rivadavia, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C y los 18°C. Prepárate para una jornada mayormente nublada, con la posibilidad de chaparrones hacia la noche.

Pronóstico del Martes

Este martes, el cielo permanecerá cubierto y el sol brillará por su ausencia. En las primeras horas del día, se prevé que el viento esté en calma, pero para la noche, las probabilidades de lluvia aumentarán significativamente, alcanzando entre un 40% y un 70% de posibilidad.

A medida que avanza la tarde, se espera un incremento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían superar los 42 km/h, cerrando así un día caracterizado por climas propios de la otoñalidad.

Intensas Lluvias en el Miércoles

Según el último informe del SMN, el miércoles se prevén lluvias fuertes especialmente durante la madrugada, con probabilidades que llegan hasta el 70%. Con el paso del día, estas precipitaciones darán paso a lloviznas aisladas que persistirán hasta la tarde.

Para ese día, se anticipa una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 19°C. El cielo se mantendrá nublado, mientras que el ambiente húmedo cerrará la jornada con posibilidades de chaparrones en la costa.