Descubre Cómo Obtener Descuentos en Restaurantes y Balnearios de la Costa Atlántica

La hermosa Costa Atlántica argentina se prepara para recibir a los turistas con sorpresas y descuentos increíbles en la temporada de verano 2026, a través de la propuesta “La Costa Invita”.

Una Oportunidad Única para Vacacionar

El Partido de La Costa lanza “La Costa Invita”, una campaña turística que busca hacer más accesible la experiencia en la región ofreciendo descuentos en gastronomía, hospedaje, balnearios y diversas actividades recreativas. Los interesados ya pueden registrarse en el sitio oficial y obtener su voucher digital para disfrutar de estas ventajas.

Iniciativa Colaborativa para Fomentar el Turismo

Esta propuesta es una colaboración entre la Secretaría de Turismo local y empresarios del sector privado, con el objetivo de reactivar la economía local y atraer a más visitantes durante la temporada estival.

El intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, junto a su equipo, firmó un acuerdo con diversos prestadores turísticos, asegurando así la participación de múltiples servicios que se suman a la iniciativa.

“La Costa Invita”: Ahorros y Beneficios para el Verano 2026

Promociones Exclusivas para Disfrutar

El programa “La Costa Invita” incluye atractivos descuentos en múltiples rubros turísticos, ideales para quienes buscan disfrutar al máximo de sus vacaciones. Estos son algunos de los beneficios disponibles:

Descuentos y Ofertas Especiales

– 15% en carpas de balnearios

– 10% en restaurantes y bares

– 3×2 en alojamientos (en establecimientos adheridos)

– Promociones en parques temáticos y actividades culturales

Requisitos para Acceder a los Beneficios

Para disfrutar de estas promociones, las familias pueden utilizar un único voucher para acceder a descuentos, siempre que todos los miembros estén presentes al momento de la compra. Es fundamental presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular para validar el beneficio.

Es importante tener en cuenta que los descuentos se aplican únicamente al contratar un alojamiento dentro del programa “La Costa Invita”.