Lee de Corea del Sur pide a China frenar el programa nuclear de Pyongyang

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, se reunió esta semana con el líder chino Xi Jinping, marcando un cambio significativo en las relaciones entre ambos países. En su encuentro, enfatizó la necesidad de colaboración para abordar el programa nuclear de Corea del Norte.

Una Visita Histórica a China

Esta es la primera visita de un líder surcoreano a China en seis años, un movimiento estratégico por parte de Seúl para revitalizar vínculos con su mayor socio comercial y buscar asistencia en la crisis norcoreana.

Presiones sobre Pekín

Durante su estancia en Beijing, Lee instó a Xi a que desempeñara un papel activo en facilitar el diálogo con Pyongyang. Señaló la urgencia de reabrir las negociaciones, destacando que “todas nuestras vías están completamente bloqueadas” y esperando que China actúe como un mediador de paz.

Condiciones para el Desarme Nuclear

Lee propuso un plan ambicioso donde Corea del Norte congelaría su desarrollo nuclear a cambio de compensación económica, sugiriendo que detener la producción de nuevos armas nucleares y mantener los actuales niveles sería un avance positivo.

«No se debería permitir ningún desarrollo adicional de misiles balísticos intercontinentales», subrayó. Su objetivo a largo plazo permanece claro: una península coreana libre de armas nucleares.

Un Contexto Geopolítico Complejo

Este diálogo ocurre en un contexto de crecientes tensiones, después de que Corea del Norte lanzara dos misiles balísticos al mar de Japón. Pyongyang ha reiterado su estatus como una nación nuclear «irreversible» mientras las relaciones intercoreanas se deterioran drásticamente.

Además, Lee mencionó que su predecesor había intensificado la provocación hacia el norte, lo que exacerbó aún más la situación. A pesar de la complejidad del momento, él aboga por un enfoque pacífico y constructivo.

La Respuesta de China y el Futuro de la Diplomacia

Xi Jinping, en su respuesta, instó a Corea del Sur a mostrar «paciencia» ante la postura de Pyongyang, reconociendo que las acciones militares de Seúl podrían haber sido percibidas como amenazantes por el régimen norcoreano. Esta interacción genera la esperanza de que un enfoque más conciliador pueda abrir nuevas puertas en un diálogo crucial para la paz en la región.