Descubre Cómo Opera la Nueva Estafa Bancaria en Línea

Un alarmante fraude se ha vuelto viral: delincuentes se hacen pasar por bancos a través de WhatsApp para robar información y dinero sin que sus víctimas lo adviertan.

La Policía Nacional de España ha emitido una advertencia sobre este creciente fraude, donde los estafadores se presentan como representantes de bancos o técnicos de soporte, buscando acceder a las cuentas bancarias y dispositivos móviles de los usuarios.

¿Cómo funciona esta estafa?

Los delincuentes contactan a sus víctimas a través de WhatsApp, utilizando datos que han logrado filtrar. Se hacen pasar por empleados de instituciones financieras y crean un entorno de confianza mediante técnicas de engaño.

Una vez que establecen el contacto, aseguran que hay un problema en la cuenta o en el dispositivo de la víctima. Para solucionar la supuesta situación, ofrecen ayuda y solicitan compartir la pantalla del teléfono en tiempo real, una práctica que jamás sería solicitada por un banco legítimo.

Los riesgos al compartir la pantalla

Al aceptar esta solicitud, el usuario expone toda su información sensible: contraseñas, códigos de verificación e incluso datos bancarios, lo que facilita un robo inminente.

Los estafadores aprovechan esta vulnerabilidad y, al tener acceso, pueden realizar transferencias no autorizadas, modificar información personal o instalar software malicioso para mantener el control sobre el dispositivo de la víctima.

La combinación de riesgos

Esta estafa mezcla varios métodos de fraude digital. Por un lado, la suplantación de identidad o phishing, donde el atacante se presenta como una figura confiable. Por otro lado, la estrategia se basa en crear un sentido de urgencia para que la víctima actúe rápidamente, bajando sus defensas.

Al pedir compartir la pantalla o introducir códigos, los delincuentes consiguen acceder fácilmente a las credenciales bancarias, lo que pone en grave riesgo la seguridad financiera de quienes caen en esta trampa.