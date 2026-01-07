Milei aplaude a Trump por transformar el orden mundial, pero asegura que Argentina mantendrá sus vínculos comerciales con China

El presidente argentino Javier Milei elogió a Donald Trump y abordó la captura de Nicolás Maduro en un contexto de rediseño del orden mundial, destacando su alineación geopolítica con Estados Unidos sin descuidar las relaciones comerciales con China.

Relación Argentina-Estados Unidos en el Nuevo Orden Mundial

En una reciente entrevista, Javier Milei reflexionó sobre el impacto global de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro. El mandatario argentino sostiene que el ex presidente estadounidense está «redefiniendo el orden mundial» y enfatiza la importancia de terminar con el «socialismo asesino» en países como Venezuela y Cuba.

Postura de Milei ante el Socialismo y la Geopolítica

Milei expresó su apoyo a la estrategia de Trump, subrayando que Argentina debe posicionarse activamente en el contexto regional. «Hemos tomado una postura clara desde antes de ser electos», afirmó, defendiendo su enfoque de alianza geopolítica con Estados Unidos.

El Equilibrio Comercial con China

A pesar de su afinidad política con EE.UU., Milei fue claro en que no romperá los lazos comerciales con China. «No podemos ignorar que Estados Unidos también tiene relaciones comerciales con China», dijo, reafirmando la necesidad de equilibrar la geopolítica con el comercio.

Análisis de la Situación Venezolana

El presidente argentino también analizó la situación en Venezuela después de la detención de Maduro, respaldando la operación conducida por EE.UU. Al abordar la gravedad del régimen venezolano, Milei mencionó los vínculos del gobierno con grupos como Hezbollah y su implicación en actividades delictivas.

Impacto de la Captura de Maduro

La captura de Maduro, resaltó Milei, muestra la complejidad y gravedad de un «narcoestado terrorista». Describió la acción como una operación con un nivel de precisión admirable, aunque lamentó las pérdidas humanas durante la intervención.

La Cuestión del Petróleo

En relación al reciente acuerdo entre Trump y el gobierno venezolano para la compra de petróleo, Milei calificó de «estupidez» las acusaciones sobre una supuesta intención estadounidense de apropiarse del recurso. «La riqueza se basa en el respeto por la propiedad privada», argumentó, comparando la situación de Venezuela con la de países más prósperos.

Motivaciones Detrás del Control del Petróleo

El presidente subrayó que el control sobre el petróleo no solo implica un interés económico, sino una táctica para debilitar a los regímenes comunistas. Además, resaltó la necesidad de abordar la violación de derechos humanos que se vive en Venezuela.