Agustín Etchebarne: ‘Argentina enfrenta el vencimiento de deuda con confianza’

Con un vencimiento de deuda inminente el próximo 9 de enero, Argentina enfrenta un desafío financiero significativo, pero los expertos sugieren que la situación es manejable. Agustín Etchebarne, economista, asegura que el país cuenta con los recursos necesarios para afrontar este compromiso.

El vencimiento de más de 4.200 millones de dólares representa un desafío clave; sin embargo, Etchebarne afirma que “llega bien, con tranquilidad”. Este optimismo se basa en las diversas herramientas financieras que el Tesoro tiene a su disposición, incluyendo la opción más probable: un rejuvenecimiento en colaboración con los bancos, que podría cerrar la brecha de cerca de 1.000 millones de dólares.

El Rol del Fondo Monetario Internacional

La relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es crucial para la salud económica del país. “El FMI nos otorgó un crédito de 20.000 millones de dólares; hasta la fecha hemos recibido 14.000 millones, quedando aún 6.000 por entrar”, puntualiza Etchebarne. Además, resalta que la deuda consolidada está en descenso gracias a un superávit fiscal, donde el gobierno no solo está pagando intereses, sino también una parte del capital.

Tendencias en el Riesgo País y Confianza del Mercado

El economista indica que la tendencia del riesgo país se mueve a la baja, aunque a un ritmo controlado por el mercado. “Confianza construida con el tiempo es fundamental. Creo que en los próximos dos años podríamos situarnos por debajo de los 300 puntos”, asegura. Asimismo, destaca que el respaldo internacional, mencionado por figuras como Donald Trump y Scott Bessent, es valioso, aunque espera que no sea necesario recurrir a esta ayuda.

Perspectivas sobre Reservas Inflacionarias

En cuanto a las reservas, Etchebarne prevé una recuperación entre 20.000 y 30.000 millones de dólares en un plazo de dos años. Este crecimiento vendría acompañado por un proceso de desinflación, ya que la inflación ha disminuido de un alarmante 211% en 2023 a un estimado de entre 15% y 16% para este año. “Este avance en la inflación es un signo positivo para la economía real”, agrega.

Estabilidad Cambiaria y Reformas Necesarias

Con respecto al mercado cambiario, Etchebarne se muestra optimista, diciendo que “el verdadero riesgo es que el tipo de cambio se desplace demasiado hacia la baja”. También enfatiza la importancia de realizar reformas estructurales, afirmando que Argentina no mejorará su competitividad simplemente devaluando su moneda; en su lugar, la reforma laboral y tributaria son esenciales para alcanzar un cambio duradero en la economía.