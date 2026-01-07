Dengue: Prevención de Picaduras y Actuación Efectiva

El incremento en los casos de dengue en el país recalca la necesidad urgente de adoptar medidas preventivas. Sin la existencia de una vacuna masiva y tratamientos específicos, la protección más eficaz radica en evitar la picadura del mosquito Aedes aegypti.

El alza de casos de dengue en diversas regiones argentinas ha puesto en primer plano la relevancia de la prevención. Sin una vacuna ampliamente disponible ni un tratamiento específico, la estrategia más efectiva continúa siendo reducir el riesgo de picaduras por el mosquito Aedes aegypti.

Kit de Repelentes: Un Elemento Esencial

Preparar un kit de repelentes es fundamental, tanto en casa como para viajes o actividades al aire libre. Este kit deberá contener, en primer lugar, un repelente corporal certificado por las autoridades sanitarias, disponible en formatos como spray, crema o roll-on. Los productos que contienen DEET, icaridina o IR3535 son altamente recomendados, siempre siguiendo las indicaciones de uso según la edad y el tiempo de exposición.

Otras Soluciones para el Hogar

Además del repelente corporal, es conveniente incorporar repelentes ambientales, como tabletas, espirales o difusores eléctricos, especialmente en espacios cerrados o áreas con alta concentración de mosquitos. También es recomendable tener cremas para aliviar picaduras, así como alcohol o gel desinfectante para mantener la higiene de la piel.

Uso Correcto del Repelente

La forma en que se aplica el repelente es tan crucial como su disponibilidad. Debe aplicarse sobre la piel expuesta. Si se está utilizando protector solar, aplíquese primero el protector y luego el repelente. Es vital reaplicarlo según las indicaciones del envase, especialmente en días calurosos o después de sudar. En el caso de los niños, es aconsejable que un adulto realice la aplicación y evite las zonas de manos, ojos y boca.

Prevención en el Hogar: Combatir la Reproducción del Mosquito

Más allá de contar con un kit personal, la prevención del dengue exige acciones diarias para disminuir la presencia del mosquito. El Aedes aegypti se reproduce en agua estancada, por lo que es esencial eliminar recipientes, vaciar platos de macetas, cubrir tanques y limpiar canaletas. Una simple acumulación de agua puede transformarse en un criadero en pocos días.

Atención Médica: Un Paso Crucial

Si se observa una proliferación de mosquitos o se experimentan síntomas compatibles con dengue—como fiebre alta, dolor muscular, dolor detrás de los ojos o fatiga extrema— es esencial no automedicarse y consultar de inmediato al sistema de salud. Es particularmente importante evitar el uso de aspirina o ibuprofeno hasta descartar la enfermedad, ya que pueden agravar la situación.

La lucha contra el dengue es un esfuerzo colectivo. Contar con un kit de repelentes, utilizarlos adecuadamente y mantener hábitos preventivos en el hogar y el entorno son acciones simples que pueden marcar la diferencia y reducir de manera significativa el riesgo de contagio.