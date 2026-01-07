Australia enfrenta la ola de calor más intensa en seis años: Melbourne alcanzará los 42 °C

Aumenta el Riesgo de Incendios en Australia por Olas de Calor Extremo

Un intenso calor azota hoy gran parte de Australia del Sur y Victoria, generando condiciones peligrosas y un alto riesgo de incendios forestales.

Temperaturas Descomunales en las Principales Ciudades

Este miércoles, las temperaturas alcanzaron los 37°C en Melbourne y 41°C en Adelaide. Según el Servicio Meteorológico, se esperan temperaturas muy superiores en diversas regiones, con el pico en la localidad de Elizabeth, donde se prevé que el termómetro marque hasta 44°C.

Un Calor Inusual para la Temporada

Los meteorólogos advierten que esta ola de calor no es un fenómeno habitual de verano. “Estas condiciones son realmente peligrosas”, advirtió la meteoróloga Miriam Bradbury, anticipando un incremento significativo en el riesgo de incendios.

Condiciones Críticas para la Extinción de Incendios

Con la llegada de vientos del norte, se intensifica la preocupación por incendios en estados como Australia del Sur y Victoria, donde la mayoría de las regiones se encuentran en niveles extremos de riesgo de fuego. Las autoridades instan a la población a estar alerta y a tener Planes de Acción ante Incendios listos.

Preparativos para la Comunidad y Bomberos

Los servicios de emergencia están preparados para la alerta. “No hemos tenido lluvias significativas. El paisaje está listo para arder”, señaló la comandante Ann Buesnel. La colaboración de la comunidad es esencial para minimizar riesgos durante este periodo crítico.

Consejos para Enfrentar el Calor

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos que eviten actividades al aire libre en las horas más calurosas y que se mantengan hidratados. El presidente del Colegio Real de Médicos Generales, Dr. Michael Wright, subrayó la importancia de cuidar a los grupos vulnerables.

Un Verano Caliente por Delante

Se prevé que la ola de calor continúe afectando a varias regiones, con temperaturas que podrían superar los 40°C en lugares como Murray Bridge y Port Augusta. La advertencia se extiende a múltiples estados, incluyendo Nueva Gales del Sur y Tasmania, donde las temperaturas también están por encima de lo normal.

Impacto del Cambio Climático

Este evento extremo pone de relieve cómo la crisis climática está intensificando la frecuencia y gravedad de fenómenos meteorológicos, como las olas de calor y los incendios. Australia experimentó su cuarto año más cálido en 2025, con un aumento promedio de temperaturas de 1.23°C, según informes recientes.