Torres: “Los que incendiaron enfrentarán la justicia”

En medio de la crisis por los incendios forestales, el Gobernador de Chubut brindó un parte informativo destacando la colaboración interprovincial y la seguridad de los ciudadanos.

El Gobernador de Chubut, durante una reciente conferencia de prensa, subrayó la importancia de actuar con celeridad ante la situación de los incendios que afectan a diversas localidades cordilleranas. “Lo más importante es brindar tranquilidad a la ciudadanía. Estamos listos para cualquier necesidad de evacuación,” afirmó.

Coordinación en la Lucha Contra el Fuego

El mandatario resaltó la labor de los brigadistas y la colaboración entre Chubut y las provincias de Neuquén, Córdoba, Río Negro y Santiago del Estero. “Cuando se trata de combatir el fuego, no existen jurisdicciones; todos estamos en la misma lucha,” enfatizó ante los comentarios del diputado nacional, César Treffinger.

Situación Actual en El Hoyo

Durante su discurso, el Gobernador informó que actualmente no hay evacuados en El Hoyo y que las diez casas comprometidas han sido reubicadas. “Hemos declarado la Emergencia Ígnea hace más de un mes debido a las alertas sobre un verano extremadamente seco, lo que incrementa el riesgo de incendios,” agregó.

Investigaciones en Curso

Torres también mencionó que han recibido amenazas, incluyendo una llamada a la Brigada provincial, advirtiendo sobre posibles nuevos incendios. “El ministro de Seguridad y las autoridades judiciales están investigando estos hechos,” aseguró.

Garantizando la Tranquilidad de los Ciudadanos

Sobre las amenazas recientes y el descubrimiento de granadas en Epuyén, el Gobernador destacó la labor del fiscal Carlos Díaz-Mayer, quien trabaja incansablemente para identificar a los responsables. “Nuestro objetivo es ofrecer tranquilidad tanto a los chubutenses como a los turistas que visitan la región,” comentó.

Compromiso en la Respuesta a Amenazas

Finalmente, el Gobernador reafirmó su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier situación de amenaza. “Los irresponsables que provocan incendios no deben recibir castigos leves. Vamos a perseguir todas las consecuencias,” concluyó, determinando que las medidas adoptadas serán contundentes, asegurando la seguridad de la población.