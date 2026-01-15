Descubre el Astroturismo: Noches de Caminatas y Relatos Celestiales en La Cumbre y Agua de Oro

Descubre el Cielo: ¡Astroturismo Este Fin de Semana en las Sierras de Córdoba!

El astroturismo se convierte en una de las actividades más populares del verano en Córdoba. Este fin de semana, La Cumbre y Agua de Oro te invitan a vivir jornadas únicas bajo el cielo estrellado.

Astroturismo en Argentina / CEDOC

Observación Astronómica en La Cumbre

El viernes 16 de enero a las 21:00 horas, La Cumbre será el escenario de una maravillosa noche de astronomía. La Pista de Aeromodelismo, reconocida por sus condiciones ideales, será el punto de cita.

Jonatan Mira, monitor del proyecto Starlight, guiará a los asistentes en la observación del cielo, compartiendo información sobre estrellas y constelaciones visibles. La participación es gratuita, pero se necesita inscripción previa para garantizar un mejor flujo de la actividad.

Los interesados pueden inscribirse en la Secretaría de Turismo de La Cumbre o enviar un mensaje por WhatsApp al 3548 637837.

Una Noche de Constelaciones en Agua de Oro

El sábado 17 de enero, a partir de las 20:00 horas, Agua de Oro ofrecerá una enriquecedora experiencia astronómica. Los participantes se reunirán en la Casona Ismeria, un edificio con historia, situado sobre la ruta E-53.

Amparada bajo el título “Noche de Constelaciones”, esta actividad incluye una caminata suave junto al arroyo Chavascate, relatos sobre el universo y una observación con telescopio. Este recorrido tiene una duración aproximada de dos horas y media, es apto para mayores de 8 años y tiene un costo de $10.000 por persona, que incluye el acompañamiento de una guía de turismo astronómico y seguros.

Se aconseja llevar ropa de abrigo, linterna, manta y repelente. Para quienes deseen enriquecer su experiencia, se sugiere descargar aplicaciones como Stellarium o Star Walk 2.

Con cielos despejados y una baja contaminación lumínica, el astroturismo se afianza como una alternativa valiosa en las sierras cordobesas, combinando cultura, educación y el disfrute de la naturaleza en su esplendor nocturno.