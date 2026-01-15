El FMI llega en febrero para auditar cuentas y elogia el aumento de reservas

La portavoz del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, reafirmó el apoyo del organismo a las políticas económicas de Argentina y anunció la llegada de una misión técnica en febrero para revisar el acuerdo vigente.

Durante su primera conferencia de prensa del año, Julie Kozack destacó las señales alentadoras sobre la economía argentina, citando una notable aceleración en la acumulación de reservas. Esta tendencia positiva marca el comienzo de 2026 y refleja un estado robusto en las finanzas del país.

Bases Sólidas para el Crecimiento Económico

En su intervención, Kozack enfatizó que Argentina «comenzó el año sobre bases sólidas», resaltando los avances en la estabilidad macroeconómica. El Banco Central de la República Argentina inició este nuevo ciclo con un aumento significativo en sus reservas, lo que mejora considerablemente la perspectiva financiera del país.

Incremento en la Acumulación de Reservas

“La acumulación de reservas ha comenzado a un ritmo acelerado y es muy alentador”, afirmó la portavoz. Desde el inicio de enero, el Banco Central ha acumulado un total de 515 millones de dólares en solo ocho días de operaciones cambiarias, con un día récord en el que se compraron 187 millones. Este es el saldo positivo más alto en diez meses.

Progresos en la Estabilización del Mercado

Kozack señaló que se están observando esfuerzos continuos que contribuyen a aumentar la confianza en el mercado argentino. A pesar de la contracción de la economía registrada en 2024, se espera que Argentina experimente un crecimiento del 4,5% para este año, según las proyecciones del FMI.

Mejoras en la Inflación

La portavoz también mencionó que la inflación ha disminuido significativamente: de niveles de tres cifras en 2024 a un estimado de alrededor del 30% hacia finales de 2025, el porcentaje más bajo de los últimos ocho años. Sin embargo, evitó profundizar en la reciente aceleración de la inflación, que marcó un alza mensual del 2,8% en diciembre.

Récord de Compras por Parte del BCRA

El Banco Central ha continuado activo en el mercado cambiario, completando su octavo día consecutivo de compras de divisas con un total de 187 millones de dólares. Este incremento representa el mayor saldo neto positivo en casi un año, aunque el impacto total en las reservas fue limitado debido a pagos a organismos internacionales. «Las reservas brutas crecieron moderadamente a 44.717 millones de dólares», explicó Ignacio Morales, jefe de inversiones en Wise Capital, añadiendo que la intervención del Banco Central reflejó alrededor del 70% del volumen operado en el mercado ese día.

Intervenciones en el Mercado de Futuros

En el mercado de futuros, se negociaron 567 millones de dólares, revelando que la magnitud de la intervención fue notable entre los operadores. Las compras realizadas por el Banco Central no se hicieron visibles en el mercado, sugiriendo que podrían haberse llevado a cabo mediante operaciones en bloques, un método previamente utilizado por el Tesoro.

