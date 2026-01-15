Aerolíneas Argentinas lanza vuelos especiales para los partidos de la Selección

Aerolíneas Argentinas Lanza Vuelos Especiales Para el Mundial de Fútbol 2026

Aerolíneas Argentinas ha revelado que implementará un plan especial de vuelos para satisfacer la creciente demanda de los aficionados durante el Mundial de Fútbol 2026, con destinos directos y nuevas rutas emocionantes.

Nuevas Rutas Directas y Frecuencias a EE.UU.

La aerolínea nacional ofrecerá **salidas directas a Kansas y Dallas**, facilitando así el acceso a los fanáticos que deseen disfrutar del evento deportivo. Además, se sumará un nuevo vuelo directo entre Córdoba y Miami, que contará con dos frecuencias semanales a partir de junio próximo.

Estrategia de Aerolíneas Argentinas para Grandes Eventos

En su comunicado, Aerolíneas Argentinas destaca su compromiso de apoyar a los hinchas argentinos mediante una estrategia comercial que busca aprovechar oportunidades ligadas a eventos deportivos y culturales de gran envergadura. A través de esta adaptación, la aerolínea se alinea con la demanda de los viajeros en momentos clave.

Precios y Reservas para los Vuelos Especiales

Para quienes planean asistir al Mundial, la compañía ha confirmado que los pasajes en clase Económica empiezan desde **2.000 dólares** ida y vuelta, más cerca de **300 dólares** en impuestos. Los viajeros que opten por Business o Ejecutiva deberán considerar tarifas desde **5.000 dólares**, también sin incluir impuestos.

Cómo Adquirir los Pasajes

Todos los vuelos de esta operación especial están disponibles para la compra exclusivamente a través del sitio web de Aerolíneas Argentinas y en **agencias de viajes**, asegurando así una amplia accesibilidad para los interesados.