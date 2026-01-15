Falleció Rubén Patagonia, ícono del folclore mapuche

Adiós a Rubén Patagonia: Un Ícono de la Música Mapuche

La música folclórica argentina se viste de luto tras la partida de Rubén Patagonia, un referente indiscutible de la cultura mapuche. Con 69 años, su legado perdurará en los corazones de quienes lo acompañaron a lo largo de su carrera.

El pasado 15 de enero, Rubén Patagonia, conocido como Rubén Chauque, dejó este mundo tras semanas de complicaciones de salud en una clínica de Comodoro Rivadavia. Su familia había solicitado dadores de sangre, y la respuesta de su comunidad fue inmediata, aunque mantuvieron en reserva los detalles de su enfermedad.

Un Nacimiento con Ritmo Patagónico Originario de Chubut, Rubén nació el 2 de julio de 1956, y a lo largo de su vida se transformó en una figura clave de la música patagónica. Su talento lo llevó a compartir escenario con grandes artistas como León Gieco, Divididos, La Renga, Bersuit Vergarabat, Víctor Heredia y Lito Vitale, consolidando su lugar en la industria musical argentina.

Cine y Música: Un Viaje Sin Fronteras Pero su influencia no se limitó a la música. Patagonia también dejó huella en el cine, tanto en producciones nacionales como internacionales. Su actuación en La película del Rey, dirigida por Carlos Sorín, es especialmente recordada como uno de los hitos del cine argentino.