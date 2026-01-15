90 Empresas Cripto en Riesgo de Cierre: Fecha Límite Aproxima

Un fuerte aviso para el sector cripto en Francia: 90 empresas deben regularizar su situación antes del 30 de junio o enfrentarán el cierre. ¿Qué futuro les espera?

Francia intensifica el control sobre el sector cripto

La Autoridad de Mercados Financieros (AMF) de Francia anunció que a partir de julio, aquellas empresas que no obtengan la licencia MiCA quedarán fuera de la ley. Este aviso ha puesto en alerta a 90 compañías que operan actualmente sin autorización.

Consecuencias para las empresas sin licencia

Según el organismo regulador, las firmas que no regularicen su estatus deberán cesar sus actividades en el país. Alarmantemente, casi el 40% de estas empresas ha indicado que no solicitarán la licencia, mientras que un 30% se encuentra en proceso de trámites. El resto no ha respondido a los llamados de la AMF, lo que genera una creciente preocupación.

Notificaciones y contextualización

Stephane Pontoizeau, director de supervisión de la AMF, comentó que las empresas recibieron una notificación formal en noviembre sobre el cierre del periodo transitorio y las implicaciones de continuar operando sin licencia. La nueva regulación busca asegurar que las operaciones en el mercado sean seguras y legítimas.

Empresas que sí se han adaptado

Aunque muchas empresas se enfrentan a este desafío, otras como CoinShares y la app suiza Bitcoin Relai han logrado adaptarse y obtener sus licencias desde que MiCA comenzó a aplicarse de manera efectiva.

Presión desde Europa sobre la regulación cripto

La AMF no es la única autoridad que actúa. En diciembre, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) alertó que las empresas cripto sin licencia deberían preparar planes de cierre ordenado. Esto busca mitigar cualquier impacto negativo en los clientes y el mercado.

Supervisión centralizada en la Unión Europea

La Comisión Europea está considerando reforzar el papel de ESMA para tener un control más uniforme del sector cripto en toda la Unión. Esta iniciativa ha generado debates entre los Estados miembros sobre cómo equilibrar la regulación con la innovación y competitividad en el sector.

La propuesta busca establecer un marco regulatorio coherente a lo largo de Europa, mientras se evalúa cómo mantener la innovación sin dejar de lado la necesaria supervisión impuesta por la normativa de criptoactivos.