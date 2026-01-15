Chubut, líder en casos de Síndrome Urémico Hemolítico en el país

Un reciente brote ha llevado a 14 niños a ser diagnosticados con Síndrome Urémico Hemolítico en Trelew y sus alrededores, lo que ha generado preocupación en la comunidad y entre las autoridades sanitarias.

El Hospital de Trelew ha registrado un notable incremento en los casos de Síndrome Urémico Hemolítico, con un total de 14 pacientes en las últimas semanas. Este alarmante número sitúa a la provincia de Chubut como la más afectada del país.

Incidencia Concentrada en el Valle

Los casos han sido detectados exclusivamente en el Valle Inferior del Río Chubut, lo que ha suscitado preguntas sobre la posible fuente de contagio, ya que no se han reportado casos en otras regiones como Comodoro Rivadavia o en la cordillera.

Sospechas sobre el Origen de la Contaminación

La pediatra Sofía Testino, del Hospital de Trelew, ha indicado que hay motivos para pensar que la bacteria Escherichia Coli podría estar presente en los canales de riego y en los productos agrícolas del Valle. “Algo ha cambiado en la zona, lo que disparó los casos”, manifestó la médica.

La Implicación de la Bacteria

El Síndrome Urémico Hemolítico, asociado a la Escherichia Coli, contamina los alimentos a través del agua de riego si esta se encuentra infectada, originándose comúnmente en el intestino de ganado.

Consecuencias Alarmantes

Desde el primer caso identificado en octubre del año pasado, las autoridades han sido alertadas sobre la posibilidad de una crisis sanitaria. Días recientes han mostrado un preocupante aumento en el número de niños sometidos a diálisis debido a afectaciones renales, y muchos deberán someterse a controles médicos durante años.

Un Cambio en el Perfil de los Pacientes

Interesantemente, ahora se están reportando casos en niños mayores, entre 8 y 14 años, lo que representa un cambio inusual. A pesar de que sus familias han tomado todas las precauciones necesarias, estos niños también han contraído la enfermedad, indicando que la situación requiere atención integral y medidas más robustas.

Un Llamado a la Acción

La pediatra Testino subrayó la necesidad de que se implementen controles estrictos en todos los puntos de venta de alimentos y en los canales de riego. “La salud de nuestros niños está en juego y necesitamos colaboración de todas las instituciones”, concluyó.