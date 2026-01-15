Traslado de Bastián: declaraciones del conductor de la Amarok

Accidente en Pinamar: Bastián, el niño de 8 años, sigue luchando por su vida

El niño, víctima de un choque en La Frontera, es trasladado a Mar del Plata mientras la Justicia investiga el siniestro. Aquí todas las novedades sobre su estado de salud y las palabras del conductor involucrado.

El pequeño Bastián, de 8 años, se encuentra en una delicada situación tras el accidente que lo dejó gravemente herido. Fue trasladado a un hospital en Mar del Plata mientras se lleva a cabo la investigación judicial correspondiente.

Declaraciones del conductor involucrado

Manuel «Manu» Molinari, quien conducía la camioneta implicada, rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram. En su mensaje, agradeció a quienes se han preocupado por Bastián y comentó: «Estamos pasando por un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido respeto y oraciones por él y su familia».

Un empresario en el centro de la polémica

Molinari, de 27 años, es conocido en Junín por su trabajo en Cúpula Eventos, donde organiza espectáculos y eventos. A pesar de la controversia, se mostró confiado en que «la verdad y la Justicia van a aclarar lo sucedido».

Estado de salud de Bastián

Actualmente, Bastián se encuentra internado en el hospital municipal de Pinamar. Este jueves, fue sometido a una intervención quirúrgica, marcando su tercera operación desde el accidente. Según los médicos, sufrió un golpe severo que le causó lesiones en el hígado y una hemorragia interna.

Progresos médicos alentadores

Afortunadamente, hay signos positivos en su estado de salud; el niño ya no requiere medicación para sostener la presión arterial, aunque sigue bajo vigilancia en la Unidad de Terapia Intensiva. Tras la cirugía, se prevé su traslado al hospital de mayor complejidad en Mar del Plata.

La voz de la familia

Macarena, la madre de Bastián, se pronunció sobre el accidente en una entrevista reciente. Explicó que su hijo había viajado a Pinamar con su padre y un grupo de amigos familiares. «No estaban corriendo carreras. Estaban dando una última vuelta», enfatizó, desmintiendo rumores que circulan en redes sociales.

La confusión tras el accidente

Según relatos, el padre de Bastián, quien estuvo en estado de shock tras el accidente, narró que el impacto fue repentino y los primeros auxilios fueron brindados por una pareja de médicos que pasaban por el lugar, quienes fueron fundamentales para estabilizar al niño.

Enfocados en la recuperación