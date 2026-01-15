Se proyecta un aumento del 24% en la producción de maíz para 2026, llegando a 62 millones de toneladas

Las últimas estimaciones apuntan a que la producción de maíz en Argentina podría llegar a 62 millones de toneladas, un aumento significativo respecto a la campaña anterior. Este incremento marca un potencial crecimiento del 24% que entusiasma a los productores agrícolas.

Expectativas de Producción en Aumento

Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, el maíz supera en 9,5 millones de toneladas el récord anterior, establecido en la temporada 2023/24. Este optimismo está respaldado por condiciones climáticas favorables, particularmente para los cultivos de maíz temprano, que recibieron lluvias benéficas desde finales de diciembre.

Condiciones Climáticas Favorables

Desde el inicio del 2026, se han observado alivios en las temperaturas y algunas lluvias aisladas. Sin embargo, a pesar de estas mejoras, el centro del país todavía enfrenta desafíos relacionados con el agua. La situación del cultivo en la región central es inquietante, ya que se reporta una reducción en el potencial de rinde debido a la falta de agua y calor intenso en los días previos.

Rindes Regionales y Expectativas

Cristián Russo, analista de la Bolsa de Comercio de Rosario, sugiere que “los rendimientos de los maíces tempranos están siendo menos optimistas de lo anticipado”. Se espera que los rendimientos promedios para la región central se moderen, con una disminución significativa en comparación con las expectativas iniciales.

Rindes por Provincias

Las proyecciones a nivel nacional indican que Santa Fe lidera con un rinde estimado de 90,4 quintales por hectárea. Córdoba sigue con 88,2 quintales y Buenos Aires presenta un rinde de 78,1 quintales por hectárea. A pesar de este panorama, se requiere de lluvias para mantener las expectativas en todas estas regiones.

Retos en el Norte y Sudeste del País

Los productores de Chaco y Santiago del Estero se enfrentan a condiciones desfavorables, con alertas por la falta de frío y las heladas pasadas. Aún así, el uso de variedades más resistentes y técnicas de cultivo mejoradas son alentadoras ante los desafíos climáticos.

Impacto de las Lluvias en Cultivos

A pesar de los retos, la presencia de agua es un factor positivo que permite un mejor crecimiento y robustez de las plantas, fundamental para enfrentar enfermedades que afectan al maíz.

Perspectivas para la Soja y el Trigo

El reciente cierre de la campaña de soja, que abarcó 16,4 millones de hectáreas, muestra resultados preocupantes en algunas regiones. Sin embargo, las proyecciones de lluvias para los próximos días ofrecen un panorama optimista para el crecimiento de la soja.

Datos Sobre la Producción de Trigo

Por su parte, el trigo se mantiene estable con previsiones de una producción récord de 27,7 millones de toneladas. Aunque se ha perdido área cultivada, la cantidad de rinde por hectárea se ha mantenido alta, alrededor de 41 quintales.

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario

