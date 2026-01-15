Pardo critica a AADET por excluir sus espectáculos de los rankings teatrales

El reconocido productor teatral Miguel Pardo ha expresado su descontento en un contundente comunicado dirigido a la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET). Pardo denuncia la exclusión de importantes producciones en los rankings de espectáculos, perjudicando la percepción de la actividad cultural en Villa Carlos Paz durante la temporada estival.

Pardo, al frente de Pardo Producciones y Asociados, subraya que la falta de inclusión de obras que atraen a más de 12,000 espectadores semanales no solo altera la medición de la actividad teatral, sino que también puede dañar la imagen cultural de la ciudad cordobesa frente a otros destinos importantes del país.

Las Consecuencias de la Información Errónea

El comunicado destaca que “el teatro no solo llena salas, llena la ciudad”. Según Pardo, las estadísticas sobre asistencia son cruciales para decisiones de inversión y asignación de recursos, tanto públicos como privados. Afirma que la falta de datos completos construye un “relato erróneo y falaz” que representa un grave perjuicio para el sector cultural.

El Impacto Económico del Teatro

Pardo enfatiza que cada espectador no solo disfruta del espectáculo, sino que también contribuye al consumo en gastronomía, transporte y otros servicios, creando miles de empleos directos e indirectos. “Invisibilizar a estos espectadores debilita el ecosistema económico y cultural de Córdoba”, sostiene.

Una Crítica A La Gestión Actual de AADET

En una crítica directa, Pardo cuestiona la labor de la gerencia de AADET, tildándola de “indulgente y arbitraria”. Los rankings recientes, señala, han dejado fuera producciones como Ni media palabra, Épico Legendario (ganador del último Carlos de Oro), y otros shows destacados, afectando a más de 20 producciones de su empresa.

Demandas de Transparencia

El productor concluye su comunicado advirtiendo que el daño no afecta solo a un productor, sino a una ciudad entera. Pardo hace un llamado urgente por criterios de medición claros y verificables, afirmando que “las plazas no se construyen con estadísticas parciales, sino con datos reales. La cultura también paga cuentas.” Deja sobre la mesa una inquietante pregunta acerca del verdadero motivo tras las decisiones de AADET.