Visa facilita pagos con stablecoins para empresas

Visa, el gigante de los pagos, da un gran paso hacia el futuro digital al permitir a clientes empresariales realizar pagos con stablecoins, marcando un hito en el sector financiero.

El 14 de enero de 2026, Visa anunció una innovadora colaboración con la startup BVNK. A través de Visa Direct, su plataforma de pagos en tiempo real que gestiona más de 1.7 billones de dólares anuales, la empresa permitirá a las empresas integrar pagos en stablecoins en su operación global.

Pagos más Eficientes con Stablecoins

MVNK, un proveedor internacional de infraestructura para stablecoins, será el socio técnico de esta iniciativa. La compañía, responsable de procesar más de 30,000 millones de dólares en transacciones con stablecoins al año, facilitará la integración necesaria para que los usuarios de Visa Direct puedan enviar dinero directamente a billeteras digitales.

Ventajas Competitivas para Empresas

La colaboración permitirá a los clientes empresariales prefinanciar operaciones con stablecoins y, en ciertos casos, recibir pagos directamente en estas monedas digitales estables. La eliminación de intermediarios promete reducir los tiempos de liquidación, beneficiando tanto a empresas como a consumidores.

Una Nueva Era en el Sistema de Pagos

Visa tiene como objetivo convertir las stablecoins en un elemento clave de su infraestructura de pagos. En lugar de ser solo un método alternativo, se busca que estas monedas digitales convivan de manera segura con transferencias bancarias y tarjetas de crédito, ofreciendo un entorno regulado.

Creciente Interés por las Stablecoins

La decisión de Visa refleja un interés creciente entre las instituciones financieras en torno a las stablecoins, reconocidas por ser más estables que otras criptomonedas debido a su paridad con monedas tradicionales. Para las empresas, esto se traduce en pagos más rápidos, menos costos de transacción y mayor flexibilidad en operaciones internacionales.

Competencia en el Mercado de Pagos Digitales

Otros gigantes como Mastercard y PayPal están explorando tecnologías similares; sin embargo, la apuesta de Visa por incorporar directamente stablecoins en su red establece un nuevo estándar. Este movimiento podría acelerar la adopción de criptomonedas en el comercio global, legitimando su uso en diversas transacciones.