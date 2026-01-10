Descubre el Exclusivo Circuito de Punta del Este

La temporada de verano en Punta del Este ha despegado con fuerza, atrayendo a turistas y locales por igual a sus vibrantes calles y sabrosos restaurantes.

Restaura el Alma de la Península

Con el regreso de las multitudes, la península de Punta del Este se reinventa. Este verano, el centro cobra vida con actividad permanente: mesas llenas desde el almuerzo hasta la cena y una nueva perspectiva sobre su oferta gastronómica. Un ejemplo destacado es el recién inaugurado Boulevard de las Palmeras, un emblemático restaurante que ha revitalizado el casco antiguo con su acogedor ambiente.

Este lugar, que ha sido renovado con una inversión significativa, no solo ofrece un espacio amplio y luminoso, sino también una carta centrada en productos frescos y locales, destacando las carnes uruguayas y pescados. El chef Marcelo Betancourt, conocido en la escena culinaria del Este, lidera esta propuesta, que busca equilibrar la tradición y la modernidad.

La Barra: Epicentro de la Hospitalidad

La Barra también se destaca por su sensación de acogida. En un entorno tranquilo, surge Locanda, un ambicioso proyecto del Grupo Cipriani que promete poner a Punta del Este en el mapa del lujo internacional. Este espacio destaca por su cocina italiana contemporánea, donde cada plato refleja un cuidado especial por el ingrediente y su procedencia.

La atmósfera invita a disfrutar de largas sobremesas, donde los comensales pueden relajarse y compartir momentos especiales, rodeados de un paisaje impresionante.

Paradores que Marcan el Ritmo

Este verano, los paradores vuelven a ser protagonistas. Casablanca en La Barra es el lugar ideal para disfrutar de la playa sin perderse la variedad de su oferta culinaria. Con un menú diverso que abarca desde comidas informales hasta platos internacionales, se adaptan perfectamente a cualquier horario, todo en un ambiente relajado que invita a quedarse.

Música y Naturaleza en Soto Bosque

Para quienes buscan una combinación de naturaleza y música, Soto Bosque ofrece mesas rodeadas de árboles y una programación musical en vivo que promete experiencias inolvidables. Con una agenda llena de conciertos y actividades familiares, el lugar se convierte en el refugio perfecto para disfrutar de las noches de enero.

Explorando la Ruta 10

Antes de llegar a José Ignacio, el viaje hace una parada en Alcanfor de Playa, donde se conserva el estilo del famoso restaurante de Buenos Aires. Su enfoque en la sostenibilidad y productos locales crea un ambiente relajado ideal para disfrutar después de un día de playa.

No muy lejos, en la Posada Ayana, Bliss se ha integrado rápidamente al circuito, ofreciendo una experiencia culinaria centrada en el producto local y un ambiente artístico único. La cercanía al famoso Skyspace Ta Khut añade un toque especial a la visita.

Un Cierre Perfecto con Estilo

Finalizando la ruta gastronómica, Pulenta Estate ofrece un concepto minimalista y exclusivo que combina lo mejor del vino con el diseño automotor de Porsche. Durante la temporada, se podrán disfrutar de degustaciones y eventos únicos que celebran la armonía entre el arte y la gastronomía.

Así, desde la península hacia José Ignacio, la temporada 2026 no solo promueve la buena comida y bebida, sino que eleva la experiencia del verano en Punta del Este a nuevas alturas.