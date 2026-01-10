El Gobierno intensifica su postura contra los incendios forestales en Chubut

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ha declarado guerra abierta a los responsables de los incendios forestales que asolan Chubut y otras regiones de la Patagonia. Su firme mensaje promete acciones contundentes para detener a quienes atentan contra el medio ambiente.

En un video compartido en redes sociales, Monteoliva enfatizó que el Gobierno no escatimará esfuerzos: “Los vamos a buscar y los vamos a encontrar”. Este anuncio llega en un contexto de intensos operativos federales destinados a combatir los fuegos y llevar ante la justicia a los culpables.

Datos recientes revelan que el 95% de los incendios en Argentina tienen un origen humano, lo que sugiere negligencia o intencionalidad en muchas de estas tragedias. “Lo que está sucediendo en Chubut es devastador. Los incendios están arrasando bosques y poniendo en riesgo a la población”, afirmó la ministra, indicando que el Ministerio de Seguridad está trabajando codo a codo con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y las autoridades locales.

Operativo Federal y Estrategia de Tolerancia Cero

La ministra Monteoliva ha instruido al Departamento de Investigaciones Federales (DFI) para colaborar con las provincias en identificar a los responsables. “Implementamos una política de tolerancia cero frente a los delitos ambientales”, remarcó, sin descartar la posible participación de grupos delictivos que buscan sembrar el caos.

“Un incendio puede comenzar por una fogata mal apagada o una colilla de cigarrillo, pero también por acciones premeditadas. Quien provoque un incendio, se enfrentará a la justicia”, advirtió, dejando claro que no habrá lugar para la impunidad.

En Chubut, la situación es crítica, con más de 2,000 hectáreas afectadas. La AFE ha desplegado 75 brigadistas y recursos aéreos y terrestres para contener los incendios. Los focos más difíciles se encuentran en la zona de Primera Cantera – Puerto Patriada, donde unas 362 personas trabajan en la contención.

El operativo incluye aviones hidrantes, helicópteros, camiones de comando y drones, además del apoyo de brigadas de parques nacionales y bomberos voluntarios. La colaboración entre organismos es vital para hacer frente a estos desafíos ambientales.

Una Crisis Ambiental Sin Precedentes

Los funcionarios provinciales han calificado esta serie de incendios como la peor tragedia ambiental de los últimos 20 años, con un profundo impacto en la biodiversidad y en las economías locales. La situación se ha extendido a otras provincias como Santa Cruz, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, donde también se registran incendios activos.

Monteoliva destacó que la creciente ola de incendios no solo destruye ecosistemas, sino que también pone en riesgo la vida de muchas personas y la seguridad de quienes combaten el fuego. “Esto no lo vamos a permitir”, reafirmó, asegurando la colaboración constante de la Policía Federal, Gendarmería y el Ejército Argentino en las labores de control y prevención.