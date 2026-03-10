Descubre el Hotel Toviggino en Santiago del Estero: Belleza en Soledad

La periodista Camila Dolabjian revela un intrigante hallazgo sobre un hotel vinculado a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y su conexión con el entorno del fútbol argentino. Lo que comenzó como un lujoso hospedaje en Santiago del Estero podría ser una pieza clave en un entramado de negocios oscuros.

Un Establecimiento de Lujo en el Corazón del Fútbol

Camila Dolabjian compartió en su cuenta de X su experiencia en el HT Hotel Deluxe, un complejo que combina lujo y servicios destinados a delegaciones deportivas. «La noche del jueves estuve en el hotel de Toviggino sobre la ruta 9. Estaba vacío: única huésped entre 40 empleados», contó la cronista de La Nación, quien destacó las instalaciones que incluyen cancha de polo, fútbol, spa y más.

Una Ubicación Estratégica

Fundado en una zona clave, el hotel atrae frecuentemente a equipos que llegan a jugar al Estadio Madre de Ciudades. Este crecimiento empresarial coincide con el ascenso de Toviggino en la AFA, lo que plantea interrogantes sobre posibles conexiones ilícitas.

Vínculos Empresariales Sospechosos

El hotel no es solo un lugar de hospedaje, sino que forma parte de una red de empresas asociadas a Toviggino, como HT SRL y Segon SRL. Estas empresas comparten directores y domicilios, planteando dudas sobre la verdadera propiedad de los activos. Este entramado ha llamado la atención de las autoridades fiscales, quienes investigan posibles maniobras irregulares.

La Investigación en Curso

El crecimiento del HT Hotel Deluxe coincide con un aumento significativo en contratos comerciales y derechos televisivos en el fútbol argentino. Aunque aún no hay condenas, las autoridades analizan exhaustivamente facturas y movimientos financieros que podrían señalar un circuito de evasión impositiva.

Relaciones Estratégicas en la AFA

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, también lidera la investigación debido a su estrecha relación con Toviggino. Esta alianza ha consolidado su influencia dentro del fútbol argentino, haciendo que las denuncias sean aún más sensibles y preocupantes.

Un Futuro Incierto

El HT Hotel Deluxe se presenta como un componente en un panorama más amplio de infraestructura deportiva y relaciones comerciales en Santiago del Estero. A medida que avanza la investigación, se espera destapar un posible esquema de corrupción que afecta al corazón del fútbol argentino.