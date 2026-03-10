Bonos y ADRs en Wall Street se recuperan: riesgo país baja a 555 puntos

Este martes 10 de marzo, los activos argentinos en Wall Street mostraron un notable aumento, siguiendo la tendencia positiva de las principales bolsas globales.

Crecimiento destacable en ADRs y Bonos Argentinos

Los ADRs argentinos vivieron un repunte significativo, con Central Puerto liderando con un aumento del 7,3%, seguido de Edenor con un 5,9% y Loma Negra con un 5,1%.

En el ámbito de los bonos soberanos, el AE38 destacó con un incremento del 1,5%, mientras que AL41 y AL35 también se beneficiaron, subiendo 1,4% y 1,3% respectivamente.

Riesgo País y Merval en Alza

En un contexto favorable, el riesgo país cayó a 555 puntos, con una disminución de 28 puntos en relación al día anterior. A nivel local, el Merval se elevó un 2,6% en pesos, alcanzando los 2.700.255,24 puntos, y subió 3,3% en dólares hasta 1.846,32 puntos.

Impacto Global por la Caída del Petróleo

El precio del petróleo se redujo en un 15%, lo que impulsó a las principales bolsas de Asia y Europa a cerrar con notables alzas. La atención del mercado estaba centrada en el tránsito de petroleros en el Golfo, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió que la tensión en Oriente Medio podría estar cerca de un acuerdo.

Bolsas Europeas y Asiáticas En Alza

Las bolsas europeas registraron subas apreciables: Londres +1,59%, París +1,79%, Fráncfort +2,39%, Milán +2,67% y Madrid +3,05%. En Asia, Seúl y Tokio también disfrutaron de ganancias, con +5,4% y +2,9% respectivamente.

Variaciones en el Tipo de Cambio

El dólar en el Banco Nación se cotiza a $1.420, influenciado por una tendencia en baja. El dólar tarjeta se sitúa alrededor de $1.846.

Según el promedio del Banco Central, el tipo de cambio se encuentra en $1.428,02. La diferencia con el techo de la banda cambiaria se amplía a casi 16%, reflejando un clima económico desafiante para los mercados emergentes.

Movimientos en Dólares Financieros

En el mercado mayorista, el tipo de cambio está a $1.401, con una brecha del 15,9% respecto de la banda superior. Los contratos de dólar futuro registran bajas de hasta el 1,6%.