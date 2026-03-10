Fallecen 5 de los 15 iraníes y libaneses implicados en el atentado

El fiscal Sebastián Basso insiste en la inminencia de un juicio en ausencia contra los responsables del atentado a la AMIA. Con la muerte de seis de los imputados, la justicia argentina podría estar más cerca que nunca de avanzar.

En un momento crítico, marcado por tensiones internacionales, el fiscal de la AMIA, Sebastián Basso, ha solicitado un acelerado inicio del juicio en ausencia contra los iraníes y libaneses implicados en el atentado de 1994. Con la desaparición de seis de los 15 acusados, la presión por llevar a cabo este proceso se intensifica.

El Contenido de la Solicitud Judicial

Basso argumentó que «el paso del tiempo perjudica el acceso a la justicia», enfatizando que la muerte de los involucrados afecta la posibilidad de un juicio justo. Destacó que estos hechos no solo son perjudiciales para la justicia, sino que también minan la memoria de las víctimas.

La Lista de Acusados Fallecidos

Entre los acusados que han muerto se encuentran figuras clave como el ayatollah Alí Khamenei, Hassan Nasrallah, y otros líderes de Hezbollah. Sus muertes obligan al sistema judicial a revaluar la viabilidad de seguir con el juicio.

Impacto del Cambio en la Acusación

El incumplimiento de la ley sobre juicios en ausencia podría obstaculizar el proceso, ya que determina que la acción penal se extingue con la muerte del acusado, resultando en un sobreseimiento automático.

La Ley de Juicio en Ausencia

Esta ley fue aprobada el año pasado con el apoyo de casi todos los legisladores, pero varios de los acusados han cuestionado su constitucionalidad. Actualmente, el destino de esta normativa está en manos de la Cámara de Casación.

Decisiones Pendientes

El juez Daniel Rafecas también tiene la tarea de decidir si procede a procesar a los acusados vivos, una decisión que podría ser clave para avanzar hacia un juicio histórico en Argentina.

Relación con el Caso de Cristina Kirchner

Simultáneamente, se desarrolla el juicio oral contra la expresidenta Cristina Kirchner, acusada de encubrimiento en el caso AMIA. Aunque ya tiene un tribunal asignado, aún no se ha fijado una fecha para su inicio.

Tensiones Internacionales y Justicia Local

Basso resaltó que, dado el contexto internacional actual y las tensiones en Medio Oriente, es crucial que Hezbollah e Irán respondan por «el atentado más grave que sufrió la Argentina en su historia».